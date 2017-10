Liviu Dramp: Cum a ajuns o ţară de pesedişti să plângă de mila Americii

9

amice, esti ... needucat

In copilarie se folosea o expresie: Cine spune, ala e! Presa de la noi incearca sa vanda gogoasa cum ca usr-ul ar fi partidul anti-sistem si sa il echivaleze miscarii pro-Trump. Ceea ce nu este adevarat. Nu vad legatura cu psd-ul aici, de ce i-ai bagat in ecuatie? Am spus cumva sa voteze lumea cu ei, ca ar fi curati, cinstiti etc? Dar tipic unei gandiri si educatii trotkiste, cine nu e cu voi e impotriva voastra si la final sari cu insulta! Si ce nu ai inteles este regretul ca acum nu exista in Romania un adevarat Vadim pe care sa il votam. Multa sanatate ii doresc mamei dumitale si intregii familii si iti doresc la fel si tie si las-o mai moale cu supararea asta politica, nu de alta dar se pune la inimioara ...

Răspuns la: Nu sunt multumit

Adăugat de : @unul, 10 noiembrie 2016

Aici baga textul ala su miliardarul Soros si agenturili straine care sponsorizeaza USR-ul. In plus,explica-le ca PSD-ul traieste numai din cotizatia...