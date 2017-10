Liviu Dragnea vrea să convoace CExN pentru sancționarea lui Șerban Nicolae

Ştire online publicată Joi, 04 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, joi, că va convoca, săptămâna viitoare, CExN al partidului pentru a discuta despre sancționarea lui Șerban Nicolae, șeful Comisiei juridice din Senat, care nu a respectat deciziile partidului privind nesusținerea grațierii faptelor de corupție, informează Romanialibera.ro.„Nu am vorbit (cu Șerban Nicolae, n.r.), am postat aseara pe Facebook un text în care am reiterat ceea ce spun de luni de zile - un punct de vedere pe care nu mi-l schimb - și anume că nu sunt de acord să se grațieze faptele de corupție. Sunt destul de dezamăgit de modul cum a funcționat până acum Comisia juridică de la Senat în această privință”, a spus Dragnea.Întrebat despre poziția publică exprimată de Șerban Nicolae, potrivit căruia liderul PSD a exprimat o părere personală când a spus că nu susține grațierea faptelor de corupție, Dragnea a răspuns că părerile personale pot fi avute în baie.„Categoric o să discutăm despre subiect în partid, despre modul în care unii colegi de-ai noștri înțeleg să se respecte ceea ce se decide în partid. Partidul nu trebuie respectat doar înainte de a primi confirmarea că ești pe o listă și ajungi în Parlament, partidul trebuie respectat și ulterior. Păreri personale putem avea fiecare dintre noi în baie sau în alte locuri. Eu când vorbesc ca președinte al PSD vorbesc statutar, în numele partidului și noi luăm decizii care s-au adoptat și care sunt valabile în continuare”, a replicat Dragnea.Întrebat dacă Șerban Nicolae afectează imaginea PSD și dacă ar trebui să-și i dea demisia, așa cum a susținut și deputatul PSD Victor Ponta, Dragnea a răspuns: „O să-mi rezerv dreptul să spun asta în partid, nu dumneavoastră”.„Sunt dezamăgit de faptul că s-a luat o decizie sau au fost poziții publice, nu numai din partea mea, care am spus că PSD-ul nu susține grațierea faptelor de corupție. Cu toate astea sunt niște colegi care consideră că sunt niște păreri personale. Dacă ar fi independenți în Parlament pot să aibă această poziție, acum nu. Ceea ce vom face în partid se va discuta la o întâlnire în partid”, a mai spus Dragnea.Întrebat dacă Șerban Nicolae mai trebuie să conducă Comisia juridică din Senat, Dragnea a spus: „Nu sunt părerolog, vom discuta în partid, pentru că este un subiect extrem de serios”.„Sunt unii colegi care, prin acțiunile lor mânate de nu știu ce resorturi, pot afecta imaginea acestui partid. Or, acest partid a primit un vot masiv de încredere din partea populației și trebuie să pună în aplicare un program de guvernare. Ori dacă noi, de cate ori vrem să aplicăm o măsură, nu putem să o comunicăm pentru că izvorăște un baraj de comunicare, firesc, generat de niște reacții care sunt împotriva unor atitudini ale partidului, sigur că va trebui să luăm măsuri”, a mai spus Dragnea.