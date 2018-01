Liviu Dragnea vrea ca secretarii de stat să fie numiți direct de miniștri

Ştire online publicată Marţi, 16 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marți, într-o conferință de presă susținută după ședința CEx prin care Viorica Dăncilă a fost nominalizată la funcția de premier, că dorește modificarea legislației astfel încât secretarii de stat să nu mai fie numiți de către șeful executivului, ci direct de miniștri.Liviu Dragnea a precizat că acest subiect a fost discutat în ședința Comitetului Executiv al PSD în care a fost nominalizată Viorica Dăncilă pentru funcția de prim-ministru, iar propunerea îi aparține.„Eu am propus o modificare legislativă ca secretarii de stat să fie numiți de miniștri”, a precizat Dragnea, motivând că miniștrii sunt responsabili pentru activitatea din domeniul respectiv.În viziunea lui Liviu Dragnea, secretarii de stat ar urma să fie numiți de miniștri, „cu acordul premierului”.Dragnea a adăugat că, „din păcate”, premierul Mihai Tudose nu a primit de la toți membrii cabinetului o evaluare „serioasă” a secretarilor de stat. „O să o facem în perioada următoare. A început deja. Au început să se organizeze colegii noștri și din Guvern și din partid ca în foarte scurt timp să avem evaluarea fiecărui secretar de stat și mai ales să vedem fiecare cum a ajuns acolo”, a mai susținut liderul PSD, potrivit Digi24.ro.El a făcut aceste declarații în contextul în care a fost întrebat dacă premierul nominalizat, Viorica Dăncilă, își va putea alege singură miniștrii din Cabinet sau aceștia vor fi conveniți în cadrul CEx.„Numai un guvern tehnocrat ia oameni de pe stradă”, a declarat Liviu Dragnea, pentru a-și susține ideea că miniștrii trebuie numiți politic, de la partid. „În orice partid, componența Guvenului se discută in interiorul structurilor statutare. Așa cum am avut (discuții – n.r) pentru candidatul pentru funcția de prim-ministru, vom avea o discuție pentru fiecare candidat la funcția de membru al Guvernului. I-am avertizat pe toți colegii mei. Viorica Dăncilă va avea un punct de vedere foarte important aici, dar nu poți să vii în fața partidului «Asta e echipa mea, dacă nu o votați, renunț»”, a spus Dragnea.Întrebat dacă ia în calcul o restructurare a Guvernului, liderul PSD a răspuns negativ, afirmând că o astfel de decizie ar crea o dezordine. „Din punct de vedere al structurii guvernamentale, nu există o opinie că trebuie să o modificăm, pentru că există riscul ca o lună sau două luni de zile să fie iar o oarecare dezordine în ministere până se reașază și ar fi un timp pe care l-am pierde nepermis”, a declarat liderul social-democraților.Întrebat dacă la viitorul CExN va fi făcută și evaluarea miniștrilor, președintele PSD a răspuns: „Așa ar trebui să fie, în interiorul unui partid se discută”. El a precizat că vor fi analizate „datele” și modul cum fiecare ministru în parte a respectat programul de guvernare și a admis că există posibilitatea ca o parte dintre actualii miniștri ai cabinetului Tudose să facă parte din viitorul guvern.„Există posibilitatea, dar fiecare actual ministru va fi analizat cu toată seriozitatea. (...) dacă îi vom propune (premierului desemnat - n.r.) ca un actual membru să nu rămână vom avea argumente serioase. Deci va fi după o discuție, poate pentru unii dureroasă, dar necesară”, a spus Dragnea. El a mai spus că orice premier are și drept de veto.Liderul PSD a dezvăluit că în CEx Viorica Dăncilă a fost întrebată ce va face dacă va avea nemulțumiri în legătură cu vreun ministru, iar aceasta a promis că va veni în fața CEx, cu argumente. „Am întrebat-o ce va face în situația dacă va ajunge la concluzia, dacă va fi desemnată de președinte, că un membru al Guvernului nu poate merge mai departe. A răspuns firesc și foarte calm că vine în fața CExN cu argumentele care au făcut-o să se gândească la această decizie și, dacă argumentele sunt serioase, va avea toată susținerea în CExN”, a declarat Dragnea.Liderul PSD a mai anunțat marți, la finalul Comitetului Executiv, că din delegația care va merge miercuri la consultările de la Palatul Cotroceni vor face parte el, secretarul general al PSD, Marian Neacșu, un alt membru PSD și doi membri ALDE.„Da, am spus că nu vom mai merge niciodată la Cotroceni în actualul mandat. Dar când am spus-o, nu m-am gândit că o să mai fie nevoie mergem la o nouă rundă de consultări”, a explicat Dragnea.Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, că l-a desemnat pe Mihai Fifor ca premier interimar și că a convocat pentru miercuri consultări cu partidele parlamentare, întrucât dorește o procedură rapidă pentru instalarea unui nou guvern.