Liviu Dragnea vrea 16 vicepreședinți aleși la Congresul PSD din 10 Martie

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, că obiectivul principal al Congresului partidului, care va avea loc la data de 10 Martie, vizează adoptarea unui document care să cuprindă și un plan de dezvoltare pe termen lung a României.„Am avut o discuție cu colegii, ieri și azi. Am spus de la Comitetul Executiv în care am solicitat să se organizeze Congres că obiectivul principal este de a adopta un document care să cuprindă și un plan de dezvoltare pe termen lung a României. Și, dacă vom găsi o formă prin care structura Biroului Politic să fie altfel realizată, atunci voi susține organizarea de alegeri”, a afirmat Dragnea, la Palatul Parlamentului.El a adăugat că dorește o repartizare echilibrată a conducerii PSD în toată țara.„Doresc o repartizare echilibrată a conducerii PSD în toată țara. Mai exact, 16 vicepreședinți. Și să realizăm paritatea în ceea ce privește bărbații și femeile - opt vicepreședinți bărbați și opt vicepreședinți femei. Țara are nevoie de o abordare echilibrată, iar susținerea pentru femei nu este un moft”, a spus liderul PSD, punctând că mandatul său la conducerea partidului nu trebuie prelungit, el fiind în termen.Totuși, Dragnea a precizat că va cere și un vot de reconfirmare în funcția de președinte PSD.„Asistăm de o perioadă bună de timp la dezbateri în societatea românească care este plină de turbulențe, dezbateri în domeniul justiției, fiscalității, educației și PSD trebuie să aibă o poziție bine definită. Vreau să redefinim și să relansăm programul de guvernare. Vreau să eliberăm societatea românească de presiuni nedemocratice și ilegitime. Vreau să angajăm PSD în cel mai ambițios program de dezvoltare din istoria României. Principalul motiv pentru care vreau să fac acest Congres este că este cadrul cel mai bun ca și cei care au făcut și transmis scrisori să vină să le dezvolte”, a mai explicat Liviu Dragnea.În altă ordine de idei, până ieri, cei care și-au anunțat candidaturile pentru funcții de conducere la Congresul PSD sunt liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan, și secretarul general adjunct al partidului, Codrin Ștefănescu. De asemenea, primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a susținut că, dacă va fi recomandată de către Organizația de femei a PSD pentru o funcție de conducere, va candida la un post de vicepreședinte.