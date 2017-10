Liviu Dragnea susţine că PSD nu are finanţare de la Soros

Liviu Dragnea susține că PSD nu are finanțare de la Soros

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, ieri, că partidul său nu are nicio finanțare de la omul de afaceri George Soros.„Noi nu avem nicio finanțare de la Soros. Nu avem. Nici nu avem foarte multe finanțări, avem doar cotizațiile și donațiile membrilor și, în limita acestor sume, ne desfășurăm activitatea. Mai avea să spună că suntem tehnocrați, aia chiar că m-ar fi supărat. Noi ca partid nu avem nicio finanțare de la Soros, absolut niciuna. Asta este tip de campanie electorală. Nu trebuie să dovedească nimic, doar să spună, așa cum auzeam și USR-ul care țipa că PSD-ul îi contestă în toate județele. Am cerut și eu, după ce am văzut această informație, zic or fi înnebunit toți președinții de organizații județene, înseamnă că nu mai am niciun fel de autoritate, mă izolează colegii, ca și informare. Au venit imediat, în 20 de minute, din toate județele, nimeni n-a atacat pe nimeni, dimpotrivă. (...) Am avut contestații și aici și la BEC asta-i viața. E păcat să se meargă așa cu minciuni, cu afirmații fără acoperire. Asta-i chiar gogonată că PSD este cu Soros”, a afirmat Liviu Dragnea.Premierul Dacian Cioloș a declarat, marți, referitor la acuzațiile potrivit cărora Guvernul ar fi controlat de omul de afaceri George Soros, că nu prea are „energie și timp ca să combată astfel de prostii”.Potrivit lui Cioloș, Soros a finanțat și organizații neguvernamentale apropiate de PSD și de alte partide.