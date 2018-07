Liviu Dragnea spune că este „exclusă” OUG pe Codurile penale

Adoptarea unei ordonanțe de urgență privind Codurile penale este exclusă, potrivit președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, lider al PSD.







Întrebat de jurnaliști, luni, la Parlament, dacă este exclusă în acest moment o ordonanță de urgență privind Codurile penale, Dragnea a răspuns: „Da”.



„Eu am spus și spun în continuare că trebuie să grăbească procedurile, pentru că s-a întârziat foarte mult. O să facem o sesiune extraordinară, dar nu putem face o sesiune extraordinară toată vara. Și, atunci, și eu și domnul Tăriceanu le vom cere celor din Comisie (Comisia specială condusă de Florin Iordache - n.r.) să închidă odată Codul penal, să meargă la votul final, după care intră în circul obișnuit”, a declarat liderul PSD.



Întrebat ce s-a schimbat față de vineri, când reprezentanții PSD au susținut că a fost o abordare greșită modificarea Codurilor penale prin procedura parlamentară, Liviu Dragnea a răspuns: „Nu, am vorbit de faptul că noi am respectat absolut toate termenele, le-am lungit, le-am lungit, le-am lungit. Și nu e cazul”.







Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, luni, că modificarea Codurilor penale va fi făcută exclusiv prin procedură parlamentară, el susținând că nu a propus nimeni și nu s-a discutat despre adoptarea unei Ordonanțe de Urgență pentru modificarea Codurilor și nici despre adoptarea acestor modificări prin asumarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului.



Și UDMR a anunțat, prin vocea senatorului Cseke Attila, că nu susține modificarea Codului penal și Codului de procedură penală prin OUG sau prin angajarea răspunderii Guvernului.