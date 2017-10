Liviu Dragnea se dă bine pe lângă Iohannis. "Sunt deschis la dialog!"

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, că nu are de gând să reacționeze la „provocările” lansate de președintele Klaus Iohannis în discursul ținut la ceremonia de depunere a jurământului de către noul Cabinet, el adăugând că este deschis dialogului cu șeful statului și că respinge concepul de coabitare pentru că acesta nu presupune un final fericit.Întrebat dacă se poate construi o punte între el și președintele țării, dacă se poate realiza o coabitare, Liviu Dragnea a spus: „Eu nu suport acest termen, pentru că, după părerea mea, o coabitare nu are niciun final fericit. Eu, în fiecare zi și cu orice ocazie, mi-am exprimat dorința de dialog, numai că trebuie să înțelegem că e nevoie de două părți, nu ajunge o singură parte”.El s-a referit și la comentariile președintelui Iohannnis de la învestirea noului guvern și a spus că nu i-a fost ușor să nu reacționeze.„În ceea ce privește atitudinea pre-ședintelui, eu nu pot să fac mai mult decât am făcut și o să fac în continuare. Nu mi-a fost foarte ușor să nu reacționez. Nu am reacționat și nu am de gând să reacționez, pentru că oamenii nu așteaptă asta de la noi, nu ne-au votat să mergem la televizor sau la diverse ocazii și să ne certăm. Așteaptă să facem pentru ei lucruri bune, să aibă o viață mai bună. De la aceasta n-o să mă abat, indiferent de provocări”, a subliniat pre-ședintele PSD.v v vReamintim că președintele Klaus Iohannis i-a solicitat, miercuri, la Palatul Cotroceni, președintelui PSD, Liviu Dragnea, să-i învețe pe membrii Executivului programul de guvernare.„Domnule președinte Dragnea, aflarăm de la televizor că sunteți singurul care cunoaște programul de guvernare din scoarță în scoarță. Vă rog eu frumos, învățați-i și pe ei”, a spus șeful statului după ceremonia de depunere a jurământului de învestitură de către Cabinetul Sorin Grindeanu.