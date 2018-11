Liviu Dragnea, replică tendențioasă către Gabriela Firea







Liviu Dragnea a fost întrebat dacă Gabriela Firea va fi exclusă din PSD. Răspunsul lui Dragnea? "Discutam in Comitetul Executiv. Doamne fereste, cum sa piarda partidul un asemenea om? Eu nu sustin asa ceva", a spus șeful PSD.



Ulterior, Liviu Dragnea a completat: "In legatura cu bărbatia, să stea liniștită, am destula bărbăție".







De la ce a plecat totul



Gabriela Firea l-a criticat aseară pe Liviu Dragnea, într-o conferință susținută la sediul Primăriei Capitalei.



”Mă așteptam la mai multă bărbăție, la mai multă bărbăție politică în special, și să recunoască domnul Dragnea că a avut o întâlnire cu primarii de sectoare, la care nu a fost invitat primarul general ales de bucureșteni, în care s-a discutat soarta bucureștenilor” a fost afirmația Gabrielei Firea, de la care a plecat replica lui Liviu Dragnea.

