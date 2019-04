Liviu Dragnea: „Referendumul este o păcăleală a lui Iohannis“

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, liderul social-democraților, a declarat că referendumul anunțat de președintele Klaus Iohannis este „o păcăleală“ a acestuia pentru a putea să participe la campania electorală pentru europarlamentare a PNL.







„Temele în sine nu sunt de respins, noi nu am fost niciodată împotriva luptei anticorupție și am spus-o și o spun cu date, cu cifre și cu acțiuni. PSD nu a fost niciodată împotriva instituțiilor statului. Noi am sprijinit în mod efectiv, financiar, logistic, cu tot ce a fost nevoie pentru infrastructură, legislativ, din punct de vedere salarial, instituțiile respective. Revenind la temele lui Iohannis, referendumul este o păcăleală a lui, caută un prilej disperat să participe și el la campania pentru referendum să-i ajute pe liberali. O să aibă o problemă cu USR și cu Cioloș, pentru că ei au dat ordonanțe care au modificat sute de articole din Codul penal. Și au mai zis ceva, de aceea eu nu cred că ei o să voteze la referendumul ăsta a lui Iohannis, ei au zis că dacă vor veni la guvernare, când vor veni, vor adopta ordonanțe de urgență ca să modifice legile justiției și tot ce se modifică pe codurile penale“, a declarat Liviu Dragnea, la România TV.







Președintele PSD a adăugat că rămâne de văzut ce întrebări va formula șeful statului pentru referendumul pe care l-a anunțat și a precizat că delegația social-democraților care se va prezenta la consultările de vineri, de la Cotroceni, îi va sugera acestuia posibile variante de întrebări.







„Să vedem ce o să facă el, ce întrebări o să pună. Noi o să trimitem niște oameni la Cotroceni, vineri, că poate-l ajutăm cu niște întrebări, poate îi sugerăm niște întrebări domnului Iohannis. Avem câteva sugestii, o să discutăm cu colegii și o să i le prezinte acolo, după care sigur o să le prezinte și la presă colegii mei“, a explicat Liviu Dragnea.