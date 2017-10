Liviu Dragnea, reacţie la decizia lui Victor Ponta

Liviu Dragnea, reacție la decizia lui Victor Ponta

Miercuri, 08 Martie 2017.

Liviu Dragnea a declarat, după ce Ponta a anunțat că va trimite o demisie în alb liderului PSD că nu este de acord cu decizia acestuia."Nu-s de acord ca Victor Ponta să plece din partid. Nu voi activa demisia în alb. Nu concep ca un fost președinte al PSD să plece așa cum a plecat Mircea Geoană. Atunci am făcut o greșeală. Sper să-i treacă supărarea lui Ponta. Pe mine nu m-a deranjat niciodată ce a spus. Orice critică a lui trebuie luată în serios", a punctat Liviu Dragnea.Liderul PSD a mai susținut că a "comunicat" cu Ponta în ultima perioadă și că s-a și întâlnit cu el."Noi am mai vorbit în ultima perioadă. Am comunicat, ne-am și întâlnit. Sper să îi treacă supărarea, încerc să înțeleg de ce este supărat. Nu știu, încerc să aflu", a afirmat Dragnea.El a mai spus că Ponta "poate lucra în partid și poate sprijini partidul, cum o facem cu toții".