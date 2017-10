LIVIU DRAGNEA: "Propun o soluţie de stingere a conflictului. Se poate vorbi de abrogarea OUG, dacă premierul acceptă"

3

CAND SARPELE IESE LA DRUM

Nu ne mira atitudinea lui Dragnea si parerea lui despre manifestanti . Nimeni n-a protestat impotriva celor prevazute in Planul de guvernare . Taote manifestatiile sunt provocate de acest atac ordinar la Statul de Drept , SI DE OUG - ul dat in prima noapte de guvernare a acestui guvern marioneta . Ce ar putea cere cei care ar face o contramanifestatie ? Sa ceara mentinerea si aplicarea OUG ? Doar cretinii pot crede asa ceva . Nerusinarea lui Dragnea atinge apogeul afirmand ca manifestantii sunt de inspiratie Sorosista . A gasit imediat tapii ispasitori , pe Soros si pe Johannis . Dragnea pozeaza in salvatorul patriei afirmand ca abia tine milionul de pesedisti in frau sa nu navaleasca peste manifestanti .. Care pesedisti ? Pensionarii care asa cum stim sunt in majoritate saraci , oameni pasnici , care se bucura ca binefacatorul lor Dragnea ( Dumnezeu sa-l tina sanatos , ca la punga este destul de gros ) i-a miluit cu cativa lei la pensie ? , Ei stau linistiti in parcuri cluburi si bodega unii cu tablele altii cu berea . De revolutie le arde lor ? Salvatorul Dragnea nu se ridica nici la nivelul unei gaste care a salvat Capitoliul . Culmea gandirii marelui om politic si de stat Dragnea , o atinge cand spune ca milionul de pesedisti este extreme de nervozat ca PSD nu este lasat sa puna planul in aplicare . Aiurea . Pana si orbii din PSD vad ca guvernul PSD si-a inceput in liniste guvernarea dar facand cu totul altceva decat este prevazut in Programul de guvernare . Lasitatea este fara margini cand te ascunzi in spatele propriilor alegatori si incerci sa-i folosesti drept scut . Urmarind reportajele TV putem constata cum Marele Aliat ALDE nu stie cu s-o coteasca si unde sa se ascunda . Ditamai pesedul n-a fost in stare sa guverneze singur . Avea nevoie neaparat de valeti , de tucalari . Dle Dragnea , e bine sa-ti amintesti de chestia cu sarpele care atunci cand are dureri de cap in loc sa se duca la farmacie iese in drum , ca sa ramana fara cap . De un lucru trebuie sa fie sigur PSD . Si-a asigurat infrangerea la viitoarele alegeri si a compromis politica de stanga de tip iliescian , ceea ce poate fi cu adevarat singura realizare a dlui Dragnea .