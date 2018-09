Liviu Dragnea, presat să convoace Comitetul Executiv Național al PSD

Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea, lider al PSD Maramureș, a anunțat că liderii organizațiilor județene PSD din Transilvania îi solicită președintelui PSD, Liviu Dragnea, convocarea în cel mai scurt timp a Comitetului Executiv Național.„Am avut în această după amiază o întâlnire cu colegii din PSD din Transilvania. Am discutat câteva ore, fiecare cu argumentele sale, despre direcția în care trebuie să se îndrepte pe termen scurt și mediu Partidul Social Democrat. M-am bucurat enorm să văd că părerile coincid în cele mai multe privințe și am stabilit că începând de astăzi vom vorbi între noi, membrii PSD din Transilvania, mult mai des și vom avea poziții unitare atunci când se va vorbi despre viitorul nostru. Susținem fără rezerve Guvernul PSD-ALDE și aplicarea în continuare a programului de guvernare. Toate atacurile și disensiunile publice între membrii PSD cu funcții de conducere de la București trebuie să înceteze rapid pentru a ne concentra pe rezultatele guvernării și pentru a ne putea ține de cuvântul dat românilor în 2016. Cerem președintelui Liviu Dragnea convocarea în cel mai scurt timp posibil a unei ședințe (sau a câte ședințe este nevoie) a Comitetului Executiv Național pentru a clarifica eventualele nemulțumiri a unor colegi. PSD este un partid democratic unde fiecare are dreptul să își exprime liber punctul de vedere, dar ne dorim să auzim nemulțumirile în cadrul ședințelor statutare ale partidului și nu în mass media”, a scris pe Facebook Gabriel Zetea.El a subliniat că nu se pune problema unei discuții privind susținerea sau nu în continuare a lui Dragnea pentru funcția de președinte al partidului, adăugând că în acest caz trebuie avut în vedere dacă partidul are o persoană pregătită să își asume această poziție în acest moment și să dea rezultate.