Liviu Dragnea: "Ponta a părăsit regulile prieteniei"

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Liderul interimar al PSD, Liviu Dragnea, a comentat relația cu Victor Ponta, spunând că deși premierul este printre puținii oameni la care ține cu adevărat, relațiile dintre ei în ultima vreme par să se fi „răcit” după gesturile „anapoda” ale lui Ponta, când acesta a părăsit „regulile prieteniei”.Dragnea a făcut aceste comentarii pe pagina sa de Facebook, rar folosită de liderul interimar al PSD, pentru că este „un spațiu mai degrabă personal”, iar „subiectul este în primul rând unul personal”.„Am puțini prieteni la care țin cu adevărat, iar Victor e unul dintre acești puțini. (...) Am văzut în el și văd în continuare un tânăr înzestrat pentru politica mare cum puțini au fost. L-am secondat cu credință, l-am sprijinit cu loialitate și am primit, până nu de mult, același tratament din partea lui. În ultima perioadă însă, când asupra lui Victor politica a adunat nori grei, prietenul meu a început să dea semne de răceală. Sunt convins că presiunea în care a lucrat în ultima vreme l-a făcut să-și piardă calmul și echilibrul, iar acest neprețuit prieten al meu mi-a creat impresia că, dintr-o dată, ne-am răcit”, a scris Liviu Dragnea, pe Facebook, adăugând că simte că este „vina lui” că s-a întâmplat acest lucru. „Fiind cu zece ani mai mare, ar fi trebuit să înțeleg mai repede decât am făcut-o”, a completat liderul interimar al PSD.Social-democratul îi reproșează, indirect, lui Victor Ponta comportamentul pe care acesta l-a avut față de el și față de partid după ce au început problemele în justiție ale premierului.„Am crezut că prietenii nu se lasă unul pe celălalt în nedumerire, că prietenii își telefonează oricât de grave ar fi împrejurările, că prietenii își cer unul altuia ajutorul la greu. Ei bine, fiindcă tânărul meu prieten a făcut câteva gesturi anapoda, pentru că a părăsit o vreme toate aceste reguli ale prieteniei, m-am grăbit să-i fac reproșuri în public”, a mai scris Dragnea, care recunoaște însă, acum, că era mai bine dacă nu lansa aceste „reproșuri”, care porneau doar din „îngrijorarea” lui.