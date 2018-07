Liviu Dragnea: "Nu vreau să plec ca prostul din viaţă"

Liviu Dragnea: "Nu vreau să plec ca prostul din viață"

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a susținut că nu crede că va scăpa în urma modificării codurilor penale, adăugând că nu vrea să plece din această funcție „ca prostul”, ci să lase în urmă o țară mai bună.







Întrebat dacă, în urma redefinirii celor două infracțiuni de care e acuzat - abuz în serviciu și grup infracțional organizat - scapă de acuzații, Dragnea a răspuns scurt: „Nu cred”.







El a susținut că știe ce-l așteaptă, dar vrea să lase în urma sa mai multă încredere în justiție, context în care a reluat unele acuzații la adresa președintelui Klaus Iohannis.







„Știu ce mă așteaptă, numai că nu pot să plec ca prostul din această viață și din această funcție. Vreau să duc această luptă până când sper că fiecare român să știe că poate avea încredere în justiție, chiar dacă nu sută la sută. Nu în situația în care suntem. Nu vorbiți de faptul că e un președinte la Cotroceni care calcă în picioare Constituția, care trimite un consilier să amenințe un judecător constituțional, care a obținut case prin fals și care refuză să dea sute de mii înapoi la statul român. Nu vorbiți de faptul că s-au obținut denunțuri prin șantaj, prin amenințări, că au fost sume falsificate în dosare și că sunt oameni care stau în pușcării degeaba, nevinovați, oameni care au ieșit din pușcărie și dovedit de CEDO că au stat nevinovați. Am spus că s-ar putea să nu scap și nu cred că o să scap. Dar vreau, măcar când am terminat această funcție, să știu că am lăsat o țară mai bună”, a afirmat președintele PSD, la Palatul Parlamentului.