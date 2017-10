Liviu Dragnea: „Nu ne vom axa în campania pentru europarlamentare pe atacuri împotriva PNL”

Vicepremierul Liviu Dragnea a declarat, sâmbătă, că PSD nu se va axa în campania electorală pentru europarlamentare pe atacuri împotriva PNL, chiar dacă Crin Antonescu a atacat partidul și o să-l mai atace.„Nu ne vom axa în campania pentru europarlamentare pe atacuri împotriva PNL. Categoric nu. Noi am intrat cu bună credință în USL atunci când s-a constituit, am făcut tot ce a fost posibil să nu se rupă USL. Faptul că PNL și Crin Antonescu au hotărât să iasă din USL nu înseamnă că noi nu vrem în continuare să atingem obiectivele asumate și prezentate publicului în 2012. Vrem ca obiectivele USL stabilite de comun acord atunci să încercăm să le ducem la capăt, încă mai sperăm ca USL să se refacă, sperăm după europarlamentare, dar nu putem să atacăm în această campanie electorală niște parteneri cu care am fost atâția ani împreună”, a afirmat Liviu Dragnea.Vicepremierul a precizat că au fost atacuri împotriva PSD din partea lui Crin Antonescu și că vor mai fi și de la el, și de la alții, dar că social-democrații vor face tot posibilul să nu răspundă la acestea.