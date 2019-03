Liviu Dragnea: Nu am făcut absolut nimic, nici eu, nici PSD, împotriva magistraţilor

Liviu Dragnea: Nu am făcut absolut nimic, nici eu, nici PSD, împotriva magistraților







Liviu Dragnea a fost întrebat, luni, ce părere are despre susținerea pe care actorii au arătat-o magistraților care protestează și a spus că și el este un susținător al magistraților.



”Și eu îi sprijin pe magistrați și îi sprijin cu toate puterile mele. Nu văd de ce nu i-aș sprijini. Nu am făcut absolut nimic, nici eu, nici PSD, împotriva magistraților. Ba, dimpotrivă, cu tot ce am putut am sprijinit creșterea de salarii pentru magistrați, am sprijinit investițiile în infrastructură, am sprijinit drepturile de pensie și, de asemenea, am pus umărul toți, cât am putut, pentru a face o legislație care să mărească independența magistraților și care să îi protejeze pe judecători de toate abuzurile care au ieșit la iveală și care probabil vor mai ieși la iveală”, a spus Liviu Dragnea, potrivit News.ro.



Acesta a contiuat, apreciind ca fiind ”de o gravitate foarte mare” unele dosare deschise pe numele magistraților în legătură cu deciziile pe care le-au luat.



”Faptul că au fost anumite dosare deschise din oficiu împotriva unor judecători, pe deciziile luate, mie mi se pare un lucru de o gravitate foarte mare. Trebuie să limpezim și să definim în ce constă sprijinul pe care îl dă unul sau altul pentru magistrați în această țară. Eu am spus și spun în continuare că voi face tot ce ține de mine pentru că judecătorii din România să ajungă la un nivel de decizie care să nu mai fie afectată de niciun serviciu secret în baza unor protocoale, de niciun mijloc de șantaj sau de amenințare. Asta am făcut și asta vo face în continuare”, a mai afirmat liderul social-democrat.



Când i s-a atras atenția că magistrații susțin că demersurile din justiție le-au restrâns independența, Dragnea a spus: ”Afirmații se pot face și am văzut foarte multe afirmații de genul acesta, numai că nu au acoperire. Care justiție să fie subordonată și prin ce mijloace, în condițiile în care noi am transferat, cât am putut, să meargă decizia la Consiliul Superior al Magistraturii care nu este politic și unde sunt doar judecători și procurori”.



Magistrați, actori, profesori, dar și organizații ale elevilor și studenților au protestat în ultima perioadă față de doptarea OUG 7/2019 prin care au fost modificate legile justiției, la doar câteva luni de la adoptarea lor în Parlament.

