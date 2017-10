Liviu Dragnea: "Guvernarea, un tren politic pentru tehnocraţi"

1

ATITUDINE NEDEMNA

Acest Dragnea , condamnat penal , este mincinos , ipocrit , tendentios , impertinent si pe desasupra lipsit de minima demnitate pe care trebuie ( inca ) sa o aiba in calitate de lider de partid . El atribuie altora mizeriile facute de el si partidul lui . Actualii tehnocrati nu au voie sa se suie in trenul politicii , toate locurile fiind ocupate de catre cei care cred ca sunt de neinlocuit . Ce sa faca un guvern intr-un an de zile , fara sprijin politic , ajuns sa guverneze siliti de gravele imprejurari si consecinte ale incendiului de la Club . Ba dimpotriva , tragicul eveniment si numirea acestui guvern i-a salvat pe banditi de furia populara si au avut un ragaz de un an in care sa demonstreze ca ei nu se vor schimba niciodata . Dragnea nu e prost . El calomniaza cu sarg stiind ca pana la urma , calomniile lui vor avea efect asupra elecoratului primitiv pe care-l pastoreste . Cetateanul cinstit a avut ocazia , sa se convinga de faptul ca se poate guverna si fara ticalosii care au pradat tara .Sa sperram ca intrarea membrilor actualului guvern in politica , aduce un suflu nou . Recent , la B1 a participat la o discutie si actorul Zamfirescu . A fost magistral . A dat o lectie de civism celor doua cutre de langa el pe care n-o vor uita . Noi speram ca specimenele de natura celor ca Dragnea , sa dispara cat mai curand , dar constatam ca PSD cu uneltele din ALDE au pornit o ofensiva nedemna impotriva DNA care nu va rezolva nici in zece ani dosarele care vizeaza guvernarea lui Tariceanu si a celor care l-au urmat ..