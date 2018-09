Liviu Dragnea: "Gabriela Firea nu poate fi băgată în aceeaşi oală cu Ponta şi Maior"

Liviu Dragnea: "Gabriela Firea nu poate fi băgată în aceeași oală cu Ponta și Maior"

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că nu a lăsat niciodată mâna jos în ce privește o reconciliere cu primarul capitalei, Gabriela Firea.„N-am lăsat mâna jos niciodată. Nu numai pentru ea, pentru oricine. Peste destinul meu politic, peste cariera politică a unuia sau a altuia, sunt aceste obiective majore pentru societate. În afară de asta, este fundamental pentru noi, PSD are nevoie acum să fie concentrat pe ceea ce urmează atât în Parlament, cât și în viața publică, atât în ceea ce privește acțiunile guvernamentale, cât și în ce privește legile la care vom începe să lucrăm. Avem nevoie mai mult ca oricând de concentrare și unitate”, a spus Dragnea la Antena 3 întrebat dacă îi întinde o mână Gabrielei Firea pentru reconciliere.Dragnea a adăugat că Firea nu poate fi băgată în aceeași oală cu Victor Ponta și George Maior, care vor să destabilizeze PSD.„Este foarte greu să găsești oameni de aceeași teapă să fie puși în aceeași oală. Eu vreau să vă spun ceea ce spun mulți colegi din țară, plecând de la primari de comună, de orașe, de municipii, parlamentari, președinți de organizații, într-o asemenea situație, când într-adevăr noi am deschis aproape toate fronturile - dar nu se putea decât să le deschidem pe toate, că nu puteai unul câte unul, suntem sub un asediu turbat, care nu mai ține cont de legalitate, de constituționalitate, de nimic -, în această situație din partid să înceapă astfel de atacuri, este aproape imposibil de înțeles pentru majoritatea colegilor noștri. Vă spun cu toată deschiderea, ușa mea și dorința mea deschisă este permanentă pentru dialog și pentru a găsi care sunt acele lucruri care trebuie să se întâmple pentru ca supărările să dispară”, a afirmat el.