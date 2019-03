Liviu Dragnea explică de ce a ales să se trateze la un spital privat







Liviu Dragnea a spus că a ales să meargă să se interneze la Sanador pentru că acolo lucrează medicul neurochirurg Marius Catană, cel care a operat-o și pe Irina Tănase, iubita liderului PSD.



"În legătură cu spitalul privat, în primul rând e un spital românesc, cu capital 100% românesc. Eu așa am făcut toată viața și asta recomand tuturor: eu urmez medicul. Un medic foarte bun, un medic care a reușit o intervenție foarte grea la Irina și acolo mi s-a recomandat să merg (...) Este vorba despre doctorul Catană și pe această cale îi mulțumesc încă o dată și public. Respect medicii și cadrele Spitalului Militar, dar când eram în Teleorman, cu toate că puteam să merg la orice medic din țară, am mers mereu la doi medici de acolo", a spus Liviu Dragnea.



Șeful PSD a explicat și de ce nu a ieșit public cu declarații privind starea sa de sănătate.







"În legătură cu comunicarea, poate greșesc sau nu, habar nu am, dar nu cred că și nici nu am vrut să fac din asta un caz național. O consider o chestiune, totuși, personală. Un alt motiv a fost că nu am vrut să tulbur activitatea spitalului de acolo", a declarat șeful PSD.



Liviu Dragnea a fost supus, în ultimele zile, unor investigații medicale, inclusiv RMN, într-un spital privat din București, după ce a acuzat dureri mari de spate. Apropiați ai liderului PSD au anunțat că medicii i-au spus lui Liviu Dragnea că suferă de hernie de disc. Cu toate acestea, șeful PSD ar fi refuzat să se opereze deocamdată.



La ședința CEx de luni, când conducerea PSD a validat lista candidaților pentru europarlamentare, Liviu Dragnea a venit susținut la braț de Codrin Ștefănescu, după ce în weekend a ajuns din nou la spital din cauza durerilor de spate.







sursa: romaniatv.net