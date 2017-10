Liviu Dragnea: Demisia mea este un gest de demnitate, în continuare îmi susțin cu tărie nevinovăția

Liviu Dragnea a declarat la Târgu Mureș că demisia din funcția de ministru al Dezvoltării Regionale reprezintă un gest de demnitate, transmite Agerpres. Ministrul demisionar a mai anunțat că își susține în continuare nevinovăția."Demisia mea este un gest de demnitate, în continuare îmi susțin cu tărie nevinovăția, consider această sentință profund nedreaptă pentru mine, dar e o decizie a instanței pe care o respect, am spus-o mereu și o spun și acum, s-a creat un precedent periculos pentru oricine vrea să facă în România campanie electorală care înseamnă de fapt printre altele să îndemne oamenii să vină la vot. (...) Eu nu știu ce a făcut un cetățean în Gorj sau în Suraia, dar ce legătură aveau cu mine? Eu, în acea zi, dar exact în acea zi, toate instituțiile au fost la dispoziția mea și eu am fost un dictator cu un milion de butoane? Despre asta e discuția despre și faptul că prezența la vot poate fi considerată un folos necuvenit, nepatrimonial, asta a dat de gândit tuturor oamenilor politici din România, dacă se mai poate face politică și campanie", a spus Liviu Dragnea."Nu știu ce au făcut ceilalți inculpați din dosar, dar sunt oameni care au spus timp de doi ani, mii de martori, care au spus că nu au avut nicio legătură cu mine. Deja se discută în România despre strategia politică care poate fi considerată infracțiune. Subiectul este dacă se mai poate face campanie electorală în România vreodată cu actuala legislație? Asta e de discutat, cu curaj, fiindcă dacă nu mai ai nici curaj, până la urmă o să fim un popor de mormoloci", a mai spus Dragnea.Liviu Dragnea a mai declarat că rămâne membru al PSD, adăugând că "încă nu este infracțiune să fii în PSD".