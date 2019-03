Liviu Dragnea: „Contestarea bugetului, iresponsabilă. Președintele și liberalii sunt niște ipocriți“

Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a calificat, ieri, pe șeful statului, Klaus Iohannis, și pe liberali drept ipocriți, pentru că prin atacarea la CCR a Legii bugetului de stat pe anul 2019 alocațiile pentru copii nu mai pot fi mărite începând cu data de 1 martie.În plus, Dragnea a susținut că acțiunea președintelui României este iresponsabilă.„Este clar că și el și liberalii sunt niște ipocriți. Consecințele sunt că de la 1 martie nu se pot mări alocațiile la copii. Deci, pentru a-și hrăni orgoliul, pentru a arăta în continuare cât de supărat este sau cât de mult rău vrea să facă acestui guvern, face rău și copiilor din România. Am mai auzit o propunere a unui lider PNL, nu știu exact dacă a fost chiar liderul suprem sau altcineva, că noi am putea să adoptăm sau Guvernul ar putea să adopte o ordonanță pentru a mări alocațiile pentru copii de la 1 martie. Ori nu știu nimic, ori sunt atât de mincinoși încât nu le mai pasă de nimic. Nu se poate mări alocația pentru copii în condițiile în care nu ai spațiu bugetar creat. Prin acest atac, președintele Iohannis vrea să blocheze sau să amâne investițiile din România, să amâne toate celelalte programe din educație și din sănătate care sunt extrem de importante pentru români, totul pentru a mai împiedica Guvernul, pentru a mai amâna câteva măsuri foarte bune, neinteresându-l exact ce este bine pentru România, interesându-l doar campania proprie electorală. Eu, sincer, nu credeam că va utiliza acest mijloc, dar se pare că în 2019 nu mai are niciun alt obiectiv decât cu orice și călcând peste orice cadavre să își mai ia un nou mandat“, a declarat liderul social-democraților, citat de Agerpres.Reamintim că, vineri, președintele Klaus Iohannis a trimis Curții Constituționale a României o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii bugetului de stat pe anul 2019.