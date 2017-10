Liviu Dragnea, aşteptat la Neptun. Mai are timp liderul PSD de tinerii din partid?

1

ASTEPTANDU-L PE GODOI

Vine , nu vine , asta-i intrebarea . Tinerii insetati de noi cunostinte despre pesedism isi asteapta mentorul , tatucul care le va da sfaturi despre cinste , corectitudine , compromis si chiar despre democratie daca va avea timp suficient . Presupunem ca Liderul Dragnea , le va vorbi in primul rand despre metodele moderne de castigarea alegerilor , el fiind cel mai expert ( adica are expertiza in limbajul politicianist ) in a combate toate categoriile de posibile fraude electorale . Viitorii politruci , demni urmasi ai lui Iliescu si Nastase au sansa sa afle ce trebuie sa faca un tanar pentru a ajunge ministru sau chiar premier pentru a putea ramane in functie cel putin sase luni . Dragnea le va da si exemple de eroism si capacitate politica si intelectuala citandu-i pe Vasile Roaita si pe Victor Ponta . Mai sunt si alti eroi in PSD dar nu pot fi citati fara avizul lui Dragnea . Plimbandu-se in costume de baie si desculti pe plaja , Socrate Dragnea le va vorbi invataceilor si despre cum trebuie procedat ca sa-i selectezi pe cei mai incapabili si obedienti pentru functiile cele mai inalte in stat si partid . Este insa posibil ca in piesa " Asteptandu-l pe Godo " Dragnea Balaurul sa nu vina fiind in lupte aprige cu Grindeanu cel Frumos , nerecunoscator si tradator . Tinerii participant vor avera drept consolare faptul ca vor auzi de la liota de fruntasi pesedisti prezenti la festin , tot felul de tehnici si metode de-a face bani si cariera fara teama de Justitie si de opinia publica . Noi ce sa mai zicem . Noroc ca in compensatie rxista cursuri asemanatoare si la liberali . Viitor de aur tara noastra are .