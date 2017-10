Liviu Dragnea ameninţă cu CEDO. Vrea să dea România în judecată

Liviu Dragnea amenință cu CEDO. Vrea să dea România în judecată

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, ieri, vorbind despre dosarul „Referendumul”, că o să meargă la CEDO.Întrebat la un post de televiziune ce se așteaptă să i se întâmple în cel de-al doilea dosar care îl vizează, Dragnea a răspuns: „Speranța mea nu moare niciodată. Serios. Ca și cu dosarul Referendumului. Acum pot să merg la CEDO și o să merg la CEDO. Acum chiar că o să merg la CEDO, nu vreau să intru în detalii. Până la urmă Ăl de Sus hotărăște, dar în condițiile în care te simți nevinovat, total nevinovat, n-ai cum să n-ai speranțe, că până la urmă cineva va sparge gheața și va spune «Oameni buni, nu mai merge», adică nu mai putem condamna oameni care sunt nevinovați”.Totodată, referindu-se la speculațiile privind existența unei relații între el și firma Tel Drum, Dragnea a spus: „Din 2004 se tot vorbește despre asta, articole, controale, anchete. N-au găsit nicio legătură, pentru că n-au ce să găsească. Asta e ca și cu hotelul pe care îl am în Brazilia. Am mai auzit pe cineva la o emisiune de seară, spunea că am 500 de milioane de euro în Brazilia. E de râs, dar e și de plâns, pentru că mie îmi pare foarte rău că sunt oameni care suferă din cauza mea”.