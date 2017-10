Liviu Dragnea: "Am rupt demisia lui Victor Ponta"

1

FARA SUBIECT SI PREDICAT

Dragnea este un titan al gandirii politicii si un mare maestru al combinatiilor . Cu abilitatea care-l caracterizeaza si tactul specific pesedist a facut ( probabil ) uiltimul gest de a nu-l lasa pe Ponta sa plece din PSD . Este mai bine sa-ti tii dusmanul langa tine decat sa-l lasi sa actioneze fara sa-l poti supraveghea . E bine sa lamurim ce insemneaza o demisie in alb . Inseamna o demisie pe care nu scrie nimic , adica o simpla foaie alba . De ce a rupt-o ? Daca hartia era mai subtire , Dragnea o putea folosi la toaleta , nefiind , a rupt-o . Dragnea are planuri mari . Daca I se anuleraza pedeapsa pe care o are si scapa de cea viitoare , poate candida la presedintie alaturi de Firea si va avea nevoie , in caz de reusita sa-l numeasca pe Ponta ca premier , avand in vedere experienta acestuia si inaltele sale calitati morale si intelectuale , calitati care caracterizeaza in general intreaga noastra clasa politica . Drept urmare . sa ne alaturam dorintei lui Dragnea si sa strigam la unison : Nu pleca Ponta !