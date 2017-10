Liviu Dragnea: Am renunţat la TVA zero pentru imobiliare

Liviu Dragnea: Am renunțat la TVA zero pentru imobiliare

Ştire online publicată Marţi, 30 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, spune că s-a renunțat la inițiativa pentru TVA zero pentru imobiliare și publicitate, în condițiile în care cei din aceste domenii au spus că măsura poate avea efecte bune, dar și „perverse”, deoarece s-ar aștepta mult la rambursarea de TVA.Întrebat de presă dacă este adevărat că a renunțat la TVA zero pentru imobiliare și publicitate, Liviu Dragnea a răspuns: „Da, este, de asta am și lungit-o atât de mult. Cei din domeniul publicității și din zona presei au spus că această măsură, chiar dacă poate avea efecte bune, poate avea și efecte perverse, în sensul că ar trebui să aștepte mult la rambursarea de TVA și cei din zona de construcții de locuințe la fel”.„Din moment cei ei, cei care erau beneficiarii, nu sunt de acord, rămânem doar cu zero la input-urile în agricultură pentru că acolo situația este inversă. Ei sunt obligați să vândă cu TVA zero produsele, în schimb input-urile intră cu TVA și tot așa așteaptă un an sau doi până se rambursează TVA”, a adăugat șeful PSD, potrivit Digi24.ro.