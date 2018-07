Liviu Dragnea: A fost o execuţie în masă! Nu demisionez!

Președintele PSD Liviu Dragnea a făcut, în urmă cu puțin timp, declarații de presă, după ședința Comitetului Executiv Național al partidului.

Principalele declarații ale lui Liviu Dragnea:







Am avut o ședință a Cex și vreau să vă spun câteva lucruri.







Despre sentința de ieri: am fost târât în acest dosar pe baza declarațiilor a două doamne, inculpate în dosar. Și-au schimbat declarațiile.







Avocatul meu și alți oameni au spus că nu poate fi decât achitare.



Ieri am asistat la o execuție în masă, au fost condamnați 9 oameni ca să fiu eu condamnat.



Am avut o discuție în CEx cu cele două mandate în față. Toți colegii mi-au cerut în unanimitate să nu am o abordare personală a acestei situații, pentru că mai importante sunt stabilitatea țării, a guvernării și a partidului.



Am de gând să merg până la capăt. Am știut când am organizat mitingul că va întări presiunea, am știut că voi fi condamnat. Am văzut la o TV cum judecătorul care a avut opinie separată a fost amenințat în direct.



Obiectivele mele rămân aceleași: programul de guvernare să fie pus în practică - și va fi pus - și statul paralel să fie înfrânt - și va fi.