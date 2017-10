Liviu Dragnea a demisionat din funcţia de ministru

Liviu Dragnea a demisionat din funcția de ministru

Social-democratul Liviu Dragnea a anunțat, vineri, că a demisionat din funcția de ministru al Administrației Publice și Dezvoltării Regionale și a adăugat că luni își va depune demisia și din funcția de președinte executiv al PSD.„Așa cum am mai spus în permanență, mă consider nevinovat. Cu toate astea, am luat act de decizia instanței de astăzi și i-am prezentat prim-ministrului demisia din funcția de ministru al Dezvoltării. De asemenea, l-am informat că luni va fi pe masa Biroului Permanent Național mandatul meu de președinte executiv. Recunosc că nu înțeleg care a fost sau care va fi motivarea deciziei de astăzi, este o decizie pe care o respect, e o decizie a instanței. În schimb, rămân valabile întrebările pe care mi le-am pus: cum se mai poate face campanie în România, în condițiile în care prezența la vot poate fi considerată folos necuvenit”, a spus Dragnea la sediul central al PSD.