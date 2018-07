LIVE TEXT DĂNCILĂ: "V-ați legat de coafură când nu ați putut accepta performanțele guvernului"

Viorica Dăncilă, despre moțiunea de cenzură, în dicursul din plenul Parlamentului: ”Înșiruire de falsuri și joc politic; O aroganță incredibilă a Opoziției, în raport cu prestația îndoielnică pe care îți avut-o când ați fost la guvernare”, a spus premierul, miercuri, în cadrul dezbaterilor pe moțiunea de cenzură prin care se cere demiterea actualului Guvern.







Premierul Dăncilă a afirmat în plen că textul moțiunii de cenzură este o ”înșiruire de falsuri”.



“Nu m-am așteptat ca întreaga moțiune să fie o înșiruire de falsuri, o prezentare parcă a unei alte realități, făcută cu rea-credință. Înțeleg rolul opoziției și obligația ei de a critica Guvernul. Acest lucru face parte din mecanismul esențial al democrației. Dar felul în care astăzi, lipsită de argumente raționale, opoziția subminează întregul efort al Guvernului pe baza unor acuzații lipsite de logică și realism, mă face să cred că această moțiune nu reprezintă decât un joc politic”, a declarat Dăncilă, la dezbaterea moțiunii de cenzură “Demiterea Guvernului Dragnea-Dăncilă, o urgență națională!”.







”Mistificați realitatea pentru a vă prezenta propriile interese politice. În discurul dumneavoastră nu e loc de nuanțe, totul este alb sau negru, și tot ce face Puterea este rău”, a mai spus aceasta.



Șefa Executivului a precizat că demersul Opoziției reprezintă ”o aroganță incredibilă în raport cu prestația îndoielnică pe care a avut-o când au fost la guvernare”.







Dăncilă: Când nu ați mai putut nega beneficiul majorărilor de pensii și salarii, v-ați legat de aspectul fizic, de coafura sau de ținuta adversarilor politici



”Românii s-au săturat de scandal și certurile și învrăjbirea din politica românească. Am credința în puterea adevărului și în credința acestui popor care a dovedit că nu se lasă păcălit de manipulări. În anul 2020 se va termina acest mandat, iar românii vor trage linia și vor surprinde esența lucrurilor”, a mai spus Dăncilă.



Ea le-a transmis inițiatorilor moțiunii de cenzură că, atunci când nu au mai putut nega beneficiul majorărilor de pensii și salarii, s-au legat “de aspectul fizic, de coafura sau de ținuta adversarilor politici”.



“Când nu ați mai putut nega beneficiul majorărilor de pensii și salarii, v-ați legat de aspectul fizic, de coafura sau de ținuta adversarilor politici. Când nu ați mai avut cum să negați performanțele economice ale acestei guvernări, recunoscute de Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, ați început să faceți comentarii jignitoare la adresa nivelului de pregătire a opozanților dumneavoastră”, a declarat Dăncilă, în plenul Parlamentului, la dezbaterea moțiunii de cenzură intitulate ‘Demiterea Guvernului Dragnea – Dăncilă, o urgență națională!’, inițiată de Opoziție.



Dăncilă: Nu s-a pus niciodată problema naționalizării Pilonului II de pensii



Premierul s-a referit și la Pilonul II de pensii și a arătat că fiecare român trebuie să aibă libertatea de a decide unde să își țină banii de pensii.



“Nu s-a pus niciodată problema naționalizării Pilonului II de pensii. Nici nu s-ar putea pentru că fondurile acumulate acolo aparțin românilor, iar dreptul la proprietate este garantat prin Constituție. Vrem, însă, ca fiecare român să aibă libertatea de a decide unde să își țină banii de pensii și îmi vine greu să înțeleg cum e posibil ca un partid care se pretinde liberal să militeze pentru lipsa opțiunii, impunerea de către stat a locului unde trebuie ținuți banii. Nu s-a pus niciodată problema desființării sau naționalizării Pilonului II, nici nu ar fi fost tehnic posibil”, a declarat Dăncilă, de la tribuna Parlamentului.



Șefa Executivului a menționat că Guvernul nu este responsabil de evoluțiile inflației, aceasta fiind în “grija și răspunderea” Băncii Naționale a României.



“Nu Guvernul este responsabil de evoluțiile inflației. Știți bine că aceasta este în grija și răspunderea Băncii Naționale a României, care, de altfel, a și admis, în mod oficial, că inflația despre care discutăm nu a fost generată de politicile guvernamentale”, a declarat premierul.



Moțiunea de cenzură, ziua Z. Opoziția vrea astăzi să dărâme Guvernul condus de Viorica Dăncilă. Aritmetica însă nu le este favorabilă, nici după ultimele zile de negocieri. 80 de voturi le mai lipsesc celor de la PNL, USR și PMP. Fără a rupe coaliția de guvernare, moțiunea de cenzură nu are nicio șansă să treacă. Doar PSD are 220 de deputați și senatori, în timp ce ALDE mai aduce 29 de voturi. Pentru ca Guvernul să pice în Parlament, sunt necesare 233 de voturi.



”Asistăm la cea mai mare campanie de dezinformare și manipulare de la Revoluție”, a spus în final premierul Viorica Dăncilă.