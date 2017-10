LIVE TEXT / A început votul pe moţiunea de cenzură a PSD, împotriva propriului Guvern. Vezi AICI principalele declaraţii din dezbatere

LIVE TEXT / A început votul pe moțiunea de cenzură a PSD, împotriva propriului Guvern. Vezi AICI principalele declarații din dezbatere

Moțiunea de cenzură "România nu poate fi confiscată. Apărăm democrația și votul românilor" a trecut cu 241 de voturi "pentru", din cele 251 valabil exprimate.Parlamentarii au început votul la moțiunea de cenzură "România nu poate fi confiscată. Apărăm democrația și votul românilor". Votul este secret cu bile. Pentru a trece moțiunea de cenzură este nevoie de minimum 233 de voturi favorabile.Pentru prima dată după 1989, un guvern trebuie să treacă testul unei moțiuni depuse de formațiunile care l-au susținut la învestire, însă rezultatul este incert în condițiile în care partidele de opoziție nu sunt dispuse să-i ajute pe social-democrați să-și dărâme propriul guvern, iar numărul susținătorilor lui Grindeanu din rândul parlamentarilor PSD este greu de evaluat.- în decembrie 2016, chiar și după ce PSD a câștigat alegerile după un scor istoric, urmăream cu sufletul la gură cum Klaus Iohannis numește sau nu un premier de la PSD- prima opțiune a fost respinsă. Acest lucru a durat două saptămâni timp în care România a stat fără buget și în incertitudine- în ianuarie domnul Dragnea m-a rugat să preiau funcția. Primul răspuns a fost ”nu”. Ulterior, prieteni din PSD, colegi pe care vă văd în bănci, ați insistat să accept pentru stabilitatea României. Că am experiență în administrație, că sunt un om onest, am spus da. Am spus da și pentru că Liviu Dragnea mi-a spus că e prietenul meu și că mă va susține- am acceptat minștrii propuși de Liviu Dragnea- la nici 6 luni, aflu brusc că Guvernul nu prea își face treaba, că țara deși are performanță economică foarte bună, totuși nu e în Vest- a fost o analiză despre care tot mai mulți colegi spun că nu e corectă, că e făcută de un singur om și nu a trecut prin nicio structură PSD- era ciudat, domnul Dragnea ne mulțumea și lăuda, dar propunea o analiză temeincă și remaniere- o parte dintre colegii din guvern mi-au spus că resimt presiunea iar oamenii din ministere nu mai înțeleg ce să creadă- institutul de statistică ne spunea că economia merge foarte bine, cea mai mare creștere din Europa. Cu toate acestea Guvernul trebuia remaniat- vă spun cât se poate de deschis. Nu înțeleg de ce suntem azi aici. Nici românii nu cred că înțeleg de ce atât scandal la nici 6 luni după ce am câștigat alegerile zdrobitor iar guvernarea merge foarte bine- mulți dintre voi nu înțelegeți, îmi dau seama. Da, este loc de mai bine. După 6 luni în care am câștigat vrem să dăm jos Guvernul fără să ne ceară opoziția, să ajunge la mâna lui Klaus Iohannis.- vă rog să vă gândiți foarte bine de ce ne aflăm azi aici cu toată Europa uitându-se la noi- am făcut multe campanii electorale în ultmii 21 de ani, dar niciodată nu am avut parte de o campanie negativă pe care unele colege au făcut-o împotriva mea. Mă întreb cine le-a împins. Păcat- am luat decizia să nu demisonez pentru că făceam două greșeli uriașe. A fost o decizie foarte grea- nu am demisionat pentru că PSD riscă să piardă guvernarea și să ajungă la mâna lui Iohannis- în decembrie 2015 Dragnea a fost respins de Iohannis, am avut o guvernare tehnocrată. În decembrie 2016, Dragnea a dorit să fie premier, avea dreptate. A propus-o pe domana Sevil Shaidehh, fără să consulte partidul. Președintele a spus nu. Așa se va întâmpla din nou. Nu avem garanții. Dragnea nu ni le-a dat- nu am demisionat deoarece am considerat că România se află la o răscruce. Nu mă țin de scaun. Ne puteam întoarce înainte de 1989, e un risc major. Nu îmi doresc acest lucru.- văd în sală, parlamentari și din 2007, la PNL și PSD. Atunci PSD a depus o moțiune împotriva lui Tăriceanu la dorința lui Mircea Geoană. Și atunci au fost voci din PSD care au spus că ar fi o greșeală, ar fi dat puterea în mâna lui Traian Băsescu. Sunt convins că ar fi pus ce premier voia. Și atunci, vocea rațiunii a câștigat, nu a trecut moțiunea, a fost un gest politic corect- mi-aș fi dorit să vorbim de alte lucruri. Opoziția să ne critice nu să ne certăm între noi. Ca premier îmi cer scuze că trecem prin asta. România traversează o perioadă plină de oportunități- ne bucurăm de deschidere în Europa. Au fost eforturi imense să punem din nou România pe hartă. Această criză artificială vine în cel mai prost moment posibil pentru România, când lucrurile mergeau clar într-o direcție foarte bună- împreună am reușit să creem peste 110.000 locuri de muncă, rată mică a șomajului, cea mai mică inflație din UE. S-au crescut pensii și salarii. Avem cea mai consistentă creștere. Sunt lucruri bune, toate, dar pentru a continua mai departe avem nevoie de stabilitate și predictibilitate- nu există formulă magică pentru a genera încredere mediului de afacere decât stabilitatea politică- furtunile vin și trec la fel ca oamenii care le provoacă. România are nevoie de dezvoltare și încrederea oamenilor de afaceri- dragi prieteni, în ultimele zile m-am întâlnit cu multi colegi care mi-au spus ca am procedat corect- îi felicit în special pe cei din Ardeal care au avut curajul să spună clar că a fost greșit ce s-a întâmplat- dacă nu veți face asta, PSD se va duce la Cotroceni să-l roage pe Iohannis să pună premier PSD- pe mine, ca PSD-ist de 21 de ani acest lucru mă deranjează foarte tare- sunt convins că după votul de azi PSD nu se va rupe, iar Sorin Grindeanu rămâne în PSD- trebuie să fiți conștinenți că fiecare bilă poate duce ca PSD să piardă guvernarea- să nu vă fie frică. Ce credeți că se poate întâmpla așa cum e normal? O să vă dea afară din partid? Jocul cu excluderile trebuie să înceteze. De ce facem asta? doar să adunăm 233 de voturi să dăm jos propriul guvern? Nu ajută România în niciun fel să facem 233 de concesii pe care e posibil să le plătim noi toți ca români. Vă mulțumesc- în loc să ne prefacem că lucrurile merg foarte bine am ales să fim foarte sinceri. Nu a fost o decizie ușoară- premierul căruia i-am încredințat cel mai mare proiect nu a performat. Nu a mers rău, a mers binișor. Dar nu e suficient. Nici ritmul nu a fost cel așteptat- noi nu opțineam așa scor dacă doream să o ducă România mai binișor. Să lăsăm lucrurile așa, ar fi însemnat să eșuăm. Să ne păcălim și pe noi, și pe cetățeni și pe Grindeanu- se se aștepta nimeni să acționeze cu atâta lipsă de rațiune- nu m-am așteptat ca un fost coleg să susțină o asemenea rațiune- este vorba de binele pentru România- suntem cel mai mare și cel mai susținut partid din România și asta deranjează- unii credeam că prin câteva voturi ne vor transforma dintr-o putere națională într-un grup politic frământat. Nu se va întâmpla asta- am devenit președinte PSD într-un moment dificil, după eșecuri. Partidul era demoralizat iar perspectiva de a pierde alegerile era cât se poate de reală. Eșecurile au avut niște cauze, dar cele mai importante au fost trădarea și intervenția brutală a unui Sistem care nu se poate împăca cu ideea că România e o țară democratică- ele au făcut inutile în 2012 voturile și au condus la ruperea USL- am decis împreună că nu vom mai intra în jocuri politice complicate și obscure- am renunțat la alianța toxică cu UNPR- guvernarea PSD din 2012-2015 a fost foarte bună, dar nu scuză greșelile politice ulterioare- puteam sta liniștiți să ne facem că supraveghem premierul și Guvernul și ei să se facă că Guvernează- nu pot accepta asta- azi, cei care vor să confiște rezultatul și s-au baricadat în Palatul Victoria spun că Dragnea e prea autoritar. Sunt prea autoritar că am condus partidul când toată lumea nu se aștepta să câștice- nu putem să nu observăm ce s-a întâmplat zilele trecute, la audierile DNA. Colegi au fost ridicați cu mascații- sunt autoritar pentru că am cerut să fie respectat programul de guvernare? Când din programul de guvernare e realizat mai puțin de 20% cine poate crede că se poate ocupa și de alte lucruri- am crezut mult în Grindeanu și îmi asum asta. Nu am făcut-o în glumă. Am crezut că e cea mai bună soluție- din păcate, se agață de scaun în cel mai nelegitim mod. Nu a ajuns premier datorită celor cu care s-a întâlnit nopțile astea pe la Vila Lacul 1- la toate întâlnirile la care ați fost despre ce s-a discutat? Funcții, ministere, afaceri? S-a discutat despre România, sănătate, învățământ, pensii? Categoric nu, nimeni nu a spus asta.- la toate întâlnirile s-au promis lucruri nerealizabile. Am vb cu un coleg azi noapte târziu, tu ce spui joi acasă ca ai votat împotriva României pentru o funcție, pentru o afacere? O să te umpli de rușine- sub conducerea mea, PSD nu va accepta nicio alianță subterano toxică. PSD cere miniștrilor și premierului să lucreze pentru români- pentru conitnuarea programului vă cer să votați moțiunea care ne doare pe toți dar lucrurile trebuie să devină în normalitate și țara să primească un guvern mai devotat moțiunii lui- trăim un moment unic. Dialogul dintre fostul premier și fostul președinte PSD ar putea părea amuzat. Dar e revoltător- din el lipsesc oamenii și gândurile pentru cei mulți care au votat PSD- rar a fost mai clară disponibilitatea unor lideri politici de a negocia lucruri de negociat. De aceea oamenii vă vor clasa- PSD e incapabil de o guvernare de tip european, modernă- nu a cerut poporul demiterea guvernului PSD. O cer domnii Liviu Dragnea și Tăriceanu pentru a pune o altă garnitură de lideri mai obedienți decât cei pe care i-au pus- Dragnea și Tăriceanu au împins România în trei crize majore: propunerea unui premier fără acordul partidului, OUG 13 care a scos 600.000 de oameni în stradă, răsturnarea propriului guvern- spuneți că Guvernul e incompetent? nu e guvernul propus de dvs.? Spuneți că dl Grindeanu nu e din partea PSD-ALDE, dar nu ați fost lângă el?- dar afirmația, doar eu știu numele premierului, sau eu știu programul din scoarță în scoarță, din ce categorie se aflau?- trebuie să ne uităm la Teleorman pentru a vedea ce poate oferi Liviu Dragnea. Sărăcia județului este vina sa- domnule Grindeanu ați spus că domnul Dragnea v-a cerut lucruri incorecte. Spuneți acest lucru deschis aici. Îmi e greu să cred că o veți face- PSD și ALDE nu au autoritatea de a conduce această țară. Vom sancționa aceste abuzuri. Așteptăm demisiile dumneavoastră- Tăriceanu i-a tăiat microfonul Ralucăi Turcan întrucât timpul a expirat- PSD și ALDE au câștigat cu un program mincinos- USR nu va vota moțiune- ați promis dar a urmat o listă lungă de erori, ați recunoscut că s-au îndeplinit doar 13% din program- pentru toate erorile guvernul Grindeanu trebuie să plece. Dar nu pentru aceste măsuri dorește Liviu Dragnea să dea jos guvernul Grindeanu- aș vrea să înlăturăm o suspiciune- s-a spus că dorința de a înlătura Guvernul este rezultatul unor capricii personale. Evoluția premierului din ultimele luni a făcut ca o astfel de ipoteză să nu fie valabilă- s-a spus că e bizar că o asemenea coaliție dorește să răstoarne guvernul. E ciudat că nu s-a spus că e bizar ca opoziția nu votează cenzura- am văzut că PNL i-a luat apărarea- opoziția ar fi trebui să aibă o altă atitudine- în timp ce președintele Senatului și a Camerei sunt egali prin vot cu ceilalți colegi din Parlament nu același lucru se întâmplă și la Guvern. Acolo decide premierul. Nu se votează. Din această perspectivă observăm că în marile teme, premierul a fost absent. Legea salarizării, reforma în justiție, crearea mecanismelor pentru stimularea investițiilor, a fost absent.- maladia trebuie rezolvată. E nevoie de un tratament. Nu e un gest de iresponsabilitate, ci de responsabilitate. Domnule Dragnea să nu fiți supărat pe PRU că v-a luat voturi și parlamentari. Bucurați-vă că asta v-a dat șansa să colaborați cu ALDE. Vă garantez că toți parlamentarii ALDE sunt în sală și vor vota moțiunea de cenzură- Liviule, ceva minute în plus? Tăriceanu: Aveți două minute- fac o singură observație: PSD cu ALDE, inapți pentru guvernare. Indiferent de rezultat drumul majorității este în opoziție. Vă mulțumesc!- nu credeți că era mai onest și moral ca Dragnea să accepte propunerea lui Grindeanu să facă un pas înapoi și să ne scutească de acest circ- suntem în situația inedită în care președintele de partid a scăpat controlul unui membri și dorește să-i tragă scaunul de premier- suntem în situația inedită în care România a ajuns teatru de război între coaliție- Liviu și Sorin nu s-au certat pentru OUG 13 sau programul de guvernare. S-au certat pentru sandwich. Românii s-au convins că PSD-ALDE nu are capacitatea de a guverna- PNL nu votează moțiunea, nu face jocurile nimănui, nici a domnului Sorin, nici Liviu- nu este războiul nostru- am dorit să nu participăm inițial la vot- am ajuns la soluția să votăm fiecare cum crede de cuviință, prin vot secret- noi nu am negociat nimic, nu vrem să o facem, nu ne interesează acest război- ne pare rău că vă creem frustrări, dar nu vom intra în asemenea jocuri. Vă mulțumesc!- grupurile PMP nu vor vota, nu participăm la această mascaradă- e o zi importantă și vă felicităm că aveți înțelepciune pentru a vota trecerea voastră în opoziție. Felicitări, dragi pesediști- oricine ar fi premier, după discursul domnului Dragnea, nimeni nu are nicio șansă să fie premier. Domnul Șimon are o gură foarte mare pt că i s-a promis post de ministru- am auzit aluzii de acuze nefondate și insinuări. Singurele lucruri clare, sunt promisiunile făcute mie și lui Ponta făcute de domnul Dragnea- al doilea lucru, cel legat de sistem. Ce lupă a avut Dragnea cu sistemul în aceste luni în afară de celebra OUG 13? A jucat cineva din sală tenis cu ei? A mângâiat ghipsul sistemului pentru a fi scăpat de dosare? Vă ror să vă răspundeți singuri- nu am intrat în negocieri împotriva interesului României. Nu are legătură cu PSD-ALDE, este vorba de interesul României- Acum câteva zile, domnul Vosganian spunea ”este o idioțenie, cum să se voteze o moțiune”, nu are importanță. Vă schimbați de la o zi la alta- să știți că în sală sunteți vreo 5 premier, 50 de miniștrii. Asta s-a discutat în ultimele zile- dacă există încredere și ceea ce s-a vorbit, păi de ce nu aveți încredere de vot secret?- vă mai spun ceva. Sper să se încheie cu bine toată această aventură și PSD să rămână la Guvernare. Vă muțumescsursa livetext: www.dcnews.ro