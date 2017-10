Litoralul, luat la puricat! Vor fi verificate hotelurile şi restaurantele

1

Daca merge,merge

Verificati machedonii cu terasele lor.aia de fac nunti sambata si duminica in Mamaia; muncitori la negru la greu si mancare veche..apoi va mirati ca pleaca turistii pe litoralul bulgaresc.daca machedonii se lauda cu masini scumpe.opulenta.chindii exorbitante.omorand oamenii cu mancarea lor stricata.si apoi se lauda ca nu se descurca nimeni ca ei..pai na, cine profita de oameni.ca voi si vor imbogatire peste noapte,ca voi?asta se rasfrange asupra voastra mai tarziu.acum profitati..munca la negru.machedonasi care se duc la al doilea job la restaurant si figureaza platiti in doua locuri. la raja,.la statii de epurare, in tura de noapte si la restaurant cand tb sa fie in tura de noapte la stat.bun asa.sa fii platit in doua locuri in acelasi timp.normal ca razi romanasilor in nas.ca nu "se descurca" in a fenta statul..iei spor de noapte.dar tu esti la al doilea job.la restaurant..Tara tuturor posibilitatilor.daca merge.las' ca merge..