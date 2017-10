Lista lui Făgădău: criteriu nou de selecţie a consilierilor PSD

4

Toti educatorii sa apeleze la Fagadau

Sa-i spuneti lui Fagadau ca el nu are voie sa vorbeasca despre educatie.Un om care nu si-a practicat meseria nicio zi,pentru ca i-a fost sila de meseria lui,un om care l-a aplaudat pe Mazere educatorul neamului romanesc nu are voie sa ne faca educatie.Un primar este un simplu administrator.Punct ! Cand vorbeste despre educatie,un primar trebuie sa verifice cel mult cata hartie igienica a fost repartizata in scolile orasului.Mai mult nu are voie. Despre educatie,lasati-i pe altii sa vorbeasca,pe cei care lucreaza zi de zi in educatie,pe cei educati sa faca educatie.Politica nu are ce cauta in scoala.Acest individ,politruc de meserie, nu se pricepe la nimic.Numai el crede ca se pricepe la ceva.A numarat ziare si a distribuit fluturasi in campaniile electorale.Examenele sunt poveri grele pentru el.Daca prin absurd renunta la meseria de politruc(de primar,ca meseria lui a uitat-o) nu-l angajeaza nimeni pentru ca nu are nicio calificare.Daca ma gandesc bine si daca ar avea pile,poate l-as angaja eu ca sef de scara la administratia de locatari.In rest ,numai de bine.Fagadau are origine sanatoasa,este recomandat de Mazare si Nicusor,este un tovaras bun si membru de partid cu muschi de stahanovist.Apropo,ce intelege el prin campanie pozitiva si accente verticale ?