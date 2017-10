Lista lui Cioloş. Ce miniştri a propus premierul desemnat pentru formarea Guvernului

Lista lui Cioloș. Ce miniștri a propus premierul desemnat pentru formarea Guvernului

Premierul desemnat Dacian Cioloș a prezentat, ieri, într-o conferință de presă, lista miniștrilor propuși pentru a forma noul Cabinet al Guvernului.„Sunt în măsură să vă prezint lista Guvernului. Am urmărit să aleg oameni cu competență în domeniile lor, din mediul privat, am urmărit să avem un echilibru de genuri. Sunt oameni care vin din administrația românească sau europeană, oameni care activează în societatea civilă cu viziune. Sunt oameni profesioniști, integri, deschiși, oameni cu experiență bogată, dar și oameni tineri. Cu acești oameni urmează să mă prezint la audieri și să obțin votul Parlamentului”, a declarat premierul desemnat Dacian Cioloș. În continuare, el a prezentat propunerile pentru funcțiile de miniștri, astfel: Costin Grigore Borc (vicepremier și ministrul Economiei, Comerțului și Turismului), Vasile Dîncu (vicepremier și ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice), Lazăr Comănescu (ministrul Afacerilor Externe), Petre Tobă (ministrul Afacerilor Interne), Mihnea Ioan Motoc (ministrul Apărării Naționale), Anca Dana Dragu Paliu (ministrul Finanțelor Publice), Achim Irimescu (ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale), Victor Vlad Grigorescu (ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri), Adrian Curaj (ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice), Vlad Alexandrescu (ministrul Culturii), Aura Carmen Răducu (ministrul Fondurilor Europene), Cristina Guseth (ministrul Justiției), Cristina Pașca Palmer (ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor), Claudia Ana Moarcăș (ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice), Marius Raul Bostan (ministrul pentru Societatea Informațională), Patriciu Achimaș-Cadariu,(ministrul Sănătății), Elisabeta Lipă (ministrul Tineretului și Sportului), Marian Dan Costescu (ministrul Transporturilor), Violeta Alexandru (ministrul delegat pentru Dialog Social), Dan Stoenescu (ministrul delegat pentru Relațiile cu Românii de peste Hotare), Ciprian Bucur (ministrul delegat pentru Relația cu Parlamentul), Ioan Dragoș Tudorache (șeful Cancelariei Primului Ministru).v v vLista noului Cabinet și programul de guvernare urmează să fie înaintate, astăzi, conducerii Parlamentului, pentru ca apoi să înceapă audierea candidaților pentru portofoliile ministeriale în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Potrivit acestui calendar, audierile ar urma să fie finalizate marți, când ar putea avea loc și votul de învestire.Potrivit legii, Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Astfel, pentru a fi învestit, noul Guvern are nevoie de voturile favorabile a 274 de parlamentari, în total fiind 547 de senatori și deputați. În actuala configurație a Parlamentului, PSD are 197 de senatori și deputați, PNL - 176, UNPR - 64, ALDE - 37, UDMR - 25, PND - 12, grupul minorităților naționale - 17, alți 14 deputați și 5 senatori fiind neafiliați.