Liderul PNL, Gheorghe Dragomir: Pentru CJC facem contestaţie!

Liderul PNL, Gheorghe Dragomir: Pentru CJC facem contestație!

Președintele PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir care este și propunerea partidului pentru funcția de președinte al CJC, susține că formațiunea politică pe care o reprezintă va face contestație vizavi de repartizarea mandatelor la CJC.„Vom face contestație și vom cere renumărarea voturilor. Am observat că între voturile nule există buletine de vot care nu ar fi trebuit să fie anulate. Drept urmare, este posibil ca acolo să avem voturi în favoarea noastră, voturi care ne-ar putea aduce încă un mandat”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Gheorghe Dragomir.În urma centralizării proceselor verbale din toate secțiile de votare din județul Constanța, Biroul Electoral Județean Constanța a comunicat, astăzi, rezultatele finale pentru Consiliul Județean Constanța.În consecință, rezultatele arată că PSD a obținut 34,56% (99.971 voturi), PNL are 34,50% (99.815 voturi), ALDE – 6,02% (17.416 voturi), PMP – 6,36% (18.410 voturi), UDTTMR – 3,44% (9.961), PER – 2,68%, M10 – 2,76%, PRM – 2,60%, PRU – 1,53%, PND – 1,26%, PNTCD – 1,03%, PND – 1,26% iar PPU (Social-Liberal) – 0,91%.Drept urmare, cele 37 de mandate au fost distribuite astfel: PSD a luat 16 dintre ele, PNL va avea 15, PMP a obținut trei iar ALDE va avea tot trei mandate.După cum se poate observa lupta s-a dus între PSD și PNL unde diferența este de numai 156 de voturi.