Liderul PDL Galaţi a fost schimbat

Liderul PDL Galați a fost schimbat

„Am luat și o primă măsură organizatorică azi (marți -n.r.), dintr-un șir de măsuri care va fi mai lung. La conducerea organizației noastre din Galați l-am numit interimar pe domnul Mihai Capră. Este fostul secretar de stat care a răspuns de administrația publică la Ministerul de Interne, un om foarte serios și care cred că va face o treabă bună împreună cu colegii noștri de la Galați", a declarat președintele PDL.Vasile Blaga a menționat că decizia privind înlocuirea deputatului Mircea Toader din funcția de lider al PDL Galați a fost luată și ținând cont de rezultatele de la alegerile locale.„Astăzi am avut o soluție foarte bună pentru Galați. Noi nu luăm în analiză doar rezultatele referendumului. Galațiul nu este unul din județele în care să se fi ajuns la un procent de 50% la referendum. Dar, analizând ceea ce s-a întâmplat la alegerile locale în județul respectiv, asta facem în toate județele nu numai la Galați, noi credem că este nevoie de un om care să poată să readune structurile și să le pregătească pentru o toamnă foarte caldă din punct de vedere electoral", a explicat Blaga.El a precizat că Mircea Toader va rămâne liderul grupului PDL din Camera Deputaților pentru că "își face foarte bine datoria''.„Nu poți să faci foarte bine foarte multe lucruri. (...) Este o boală a unora dintre colegi, probabil că așa e și în alte partide, de a avea șapte-opt funcții. Am propria mea experiență. În momentul în care am fost numit în 1997 secretar general al partidului am renunțat la președinția organizației fruntașe din Ardeal, cea din Bihor la acel moment", a declarat Vasile Blaga.Acesta a arătat că vor mai fi și alte organizații PDL, unde se va face o analiză de tipul celei de la Galați.