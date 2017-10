Liderul Felix Stroe, desemnat ministru al Transporturilor

7

STROE FERICITUL

Felix cel fericit poate fi considerat una dintre personalitatile glorioase pesediste ale Constantei , " gaina de aur " a tripletei Mazare - Nicusor - Strutinsky , avand o avere apreciata la cca 25 milioane de euro . Ca sa-l putem aprecia la adevarata lui valoare , este necesar sa spicuim cateva date din buografia prea-fericitului Felix . Coleg de marinarie cu Mazare si Constantinescu , a excelat in cariera ca ofiter de contrainformatii , adica securist . Nu contestam afirmatia ca a navigat cinci ani , important este ce misiune a avut in aceasta perioada . Mai mult , a fost suspectat ca a fost agent KGB .A amanat intrunirea comisiei judetene de etica si integritate a partidului in ianuarie 2016 care trebuia sa analizeze si sa excluda de pe liste candidatii cu probleme de ordin moral sau penal . Curat ca lacrima , si avand un mare caracter specific pesedist , declara ca nu a avut relatii " cordiale " cu Mazare si Constantinescu , ba chiar s-a opus acestora . In 2015 a fost declarant incompatibil de catre ANI din cauza ca ocupa simultan functia de manager RAJA si de consilier local . Astazi nu deranjeazxa pe nimeni faptul ca este presedintele org, judetene PSD , sef la RAJA , om de afaceri si ministru . Se mai pot mentiona si alte date referitoare la dl Felix . Drept urmare a calitatilor sale exceptionale , a devenit cetaten de onoare al Constantei ca urmare a modului in care a fost " persecutat " de Mazare si cetaten de onoare al comunei Cumpana si al Republicii Moldova . Speram ca in curand , dupa cel mult o luna ca ministru , sa devina cetatean al mapamondului . Decebal Fagadau , primarul Constantei a declarat ca este mandru sa-l sustina pe Felix " care poate face fata in orice minister " . Declaratia este absolut fireasca , dat fiind cunoscut faptul ca politicianistii romani, indiferent de vopseaua politica , sunt capabili de orice . Pe noi ne bate gandul , ca dl Felix va avea ca prima sarcina .misiunea de a " regula " problema Portului Constanta , si nu este exclus ca in curand sa-l privatizeze si sa devina proprietatea pesedistilor . In curand ne vom mandri cu o flota comerciala moderna , cai ferate cu trenuri de mare viteza si multe , multe alte realizari pe care doar partidele ajunse la putere le pot realiza . Ne permitem sa-i atragem atentia dlui felix asupra unei zicale intelepte : " A doua zi dupa succes , sa te feresti " . Vor urma in mod sigur reactii viguroase , ca asa suntem noi romanii , vorba poetului : " Daca unul intamplator urca , toti il spurca, daca intamplator coboara , toti il omoara ".