Liderul ALDE, Mircea Banias: "Nu plec din partid! Nu plec dintr-o casă pe care am construit-o"

FURTUNA IN OALA DE NOAPTE

Aceasta factiune denumita ALDE , echipa de serviciu la bucataria PSD , joaca in politicianismul romanesc rolul caprei raioase care umbla cu coada in sus si produce excelente cacareze . Toti fac parte din categoria navetistilor politici , a traseistilor lihniti care vor functii cat mai mari si cat mai banoase . Intre Banias si Chiru de ex. nu este nicio deosebire . Amandoi au lichidat organizatia PDL pe care au condus-o la faliment , ca in final sa ajunga in groapa cu gunoi a PNL . Amandoi au avut si au proleme cu justitia . In Romania politica se reduce la lupta pentru putere . Nu este rodul ideologiilor , al traditiilor , al aspiratiilor si activitatilor omenesti . Nu poti conduce o firma fara cazier curat . Dar poti conduce in politica fiind condamnat penal . Nu poti lua carnetul de conducere auto , dar poti conduce in politica fiind bolnav psihic . In Romania partidele se nasc , dispar , altele se transforma , se fac aliante , fuziuni etc . Rosii devin galbeni , galbenii rosii , se unesc si devin portocalii . De fapt sunt aceeasi oameni care-si schimba culoarea conform intereselor lor si a clientelei lor . Partidele romanesti sunt sorcove doctrinare , melanjuri gretoase de fragmente de principii , bale mediatice si demagogie .