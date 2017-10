Liderii USL vin pe 29 noiembrie la Constanţa

2

puiu' si brelocu"

Nu mai avem sanse de scapare... natiunea VREA USL! Nu uitati anii '90, cand, oamenii de altfel normali si respectabili, afirmau si credeau sincer ca Ion Ratiu vrea sa vanda Ardealul, m-ai avea si papion! auzi domne'!... iar Radu Campeanu isi omorase nspe neveste in Franta, si "ei au mancat salam cu soia"...Oamenii credeau sincer in ele! Si au votat cu fostul secretar al PCR, tovarasul Iliescu. Ca nu ne vindem tara...Sa o fure tot ex-comunistii...Ce a urmat, e istorie. Istorie si prezent. Uitati-va ca la Constanta, fata de realele posibilitati, sunt cele mai putine joburi... Numai farmacii si amaneturi...Tinerii nu au sanse....daca nu "cumva au pe cineva sa-l bage ...p'ala primarie, la congaz, raja, regii de Stat... Exact la fel e si acum cu USL, dupa tot ce ne-a demostrat USL in aceste ultime luni. Cei mai mulți dintre noi nu bănuiesc că vor plăti din propriile buzunare pentru achitarea facturilor externe, tăiate în contul lor de „băieții veseli" care lansează candidați la deputăție. asa ca stati acasa... E vorba de lipsa crasa de inteligenta a acestui popor. SI asta e chestie genetica, n-ai ce sa-i faci.parerea mea...