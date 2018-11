Liderii PSD se reunesc la CExN. De ce se amână remanierea Guvernului

Ședința Comitetului Executiv Național (CExN) al PSD a fost convocată pentru luni, la ora 12.00, a precizat, sâmbătă, pentru Agerpres, vicepreședintele Florin Iordache.Reuniunea va avea loc la Parlament, la sala grupului parlamentar al PSD.Vineri, președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că la ședința CExN de săptămâna viitoare se va discuta în principal subiectul propunerilor pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară și pentru Consiliul Național al Audiovizualului.„CEx-ul de săptămâna viitoare, care nu se va referi la remaniere, are ca principal obiectiv să discutăm despre propunerile pentru ASF și CNA”, a spus Dragnea.De altfel, nici nu ar fi posibilă o discuție despre remaniere în contextul în care premierul Viorica Dăncilă a început, de sâmbătă, o vizită oficială în zona Golfului, la Muscat, în Sultanatul Oman, respectiv la Doha, în Statul Qatar. Potrivit reprezentanților Guvernului, vizita se va desfășura în perioada 3-8 noiembrie.Întrebat dacă se va discuta despre tensiunile din partid și despre declarațiile primarului general, Gabriela Firea, Dragnea a răspuns: „Este vineri seara și, vă rog frumos, chiar nu mai vreau să stric weekendul să comentez toate prostiile și toate invențiile pe care le spun unii sau alții la televizor sau pe diverse site-uri și zvonurile. Consider că niște zvonuri care nu au nicio bază sunt niște prostii”.Reamintim că primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri că în cazul în care ședința CExN va avea loc în prima jumătate a săptămânii viitoare, nu va putea participa, deoarece se va afla într-o delegație la Madrid.„Nu am de ce să fug de o ședință politică, nu am de ce să fug de CEx, nu mi-e rușine cu activitatea mea, cred că măsura fiecărui om politic este dată de calitatea sa umană în primul rând, de activitatea la locul de muncă, iar ca activitate politică, în primul rând, angajamentul nostru statutar este față de cetățeni și nu cred că am greșit cu nimic față de cetățenii pe care îi reprezint. Dimpotrivă, mă lupt pentru toate proiectele capitalei”, a afirmat primarul. Întrebată dacă se teme de o excludere din partid, Firea a replicat că ea se teme doar de Dumnezeu.