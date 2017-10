Liderii politici dau buluc pe litoral. PNL strânge "oastea" la Neptun, PSD şi ALDE pun ţara la cale în Mamaia

Liderii politici dau buluc pe litoral. PNL strânge "oastea" la Neptun, PSD și ALDE pun țara la cale în Mamaia

An de an, la sfârșitul verii sau începutul toamnei, liderii politici sunt atrași ca un magnet pe litoral. În mod normal, aceștia își programau întâlnirile în perioade diferite, însă anul acesta au anunțat cu toții că vor fi prezenți în același week-end.Liderul social-democraților, Liviu Dragnea, a spus că evaluarea a opt luni de guvernare și proiectul de buget se află pe agenda discuțiilor reuniunii Comitetului Executiv Național al PSD, care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, la Constanța. El a adăugat că temele vor fi discutate și în ședința grupurilor parlamentare și cu miniștrii cabinetului Tudose.„Evaluarea după primele opt luni de guvernare va fi prezentată, la sfârșitul săptămânii, la Constanța. Vom avea o întâlnire puțin mai mare și Comitetul Executiv Național și grupurile parlamentare. Se va prezenta starea națiunii, dacă putem să spunem așa, după opt luni de guvernare - unde ne aflăm, ritmul sau nivelul de recuperare al întârzierilor din perioada trecută și care sunt propunerile legislative pentru această toamnă și bineînțeles proiectul de buget. Am discutat cu premierul Tudose despre proiectul de buget și cu ministrul de Finanțe și cu cei doi vicepremieri. Vom încerca, și cred că vom reuși, ca proiectul de lege a bugetului să fie depus în Parlament așa cum spune Constituția, în octombrie, pentru ca el să fie aprobat într-un termen normal de către Parlament, să fie promulgat de președintele României și să poată să dea posibilitatea tuturor instituțiilor publice ca de la 1 ianuarie să poată să opereze pe noul buget”, a declarat Liviu Dragnea.Tăriceanu, așteptat să vorbească tinerilor din ALDEȘi partenerii lor de guvernare vor fi prezenți la Constanța. Mai exact, președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu va susține, sâmbătă, o conferință de presă la Hotel Iaki (Sala București), din stațiunea Mamaia, după întâlnirile forurilor de conducere ale Alianței Liberalilor și Democraților (ALDE), care au loc în perioada 31 august - 3 septembrie, în stațiunea Mamaia.Mâine, 1 septembrie, la ora 17.00, va avea loc reuniunea grupurilor parlamentare ale ALDE cu miniștrii și secretarii de stat ai partidului, la Hotel Phoenicia. A doua zi, sâmbătă, 2 septembrie, începând cu ora 10.30, au loc întâlnirile Biroului Politic Central și ale Delegației Permanente Naționale ale ALDE, la Hotel Iaki (Sala Casino).În plus, pe parcursul celor trei zile, 31 august - 3 septembrie 2017, se va desfășura Școala Politică de Vară a Tineretului Liberalilor și Democraților (TLDE). La Școala Politică de Vară a TLDE sunt invitați și vor ține discursuri politice mai mulți reprezentanți ai partidului: președintele ALDE Călin Popescu- Tăriceanu, purtătorul de cuvânt al ALDE, deputat Varujan Vosganian, europarlamentarul Norica Nicolai, vicepreședintele ALDE Andrei Gerea, ministrul Energiei Toma Petcu, președintele Ligii Aleșilor Locali ai ALDE, Ioan Țintean, vicepreședintele Consiliului Național al ALDE, deputat Anton Anton, și vicepreședintele ALDE, deputat Marian Cucșa.Liberalii se reunesc în ședință la NeptunNici opoziția nu vrea să rateze încheierea sezonului estival, astfel că Biroul Politic Național al PNL, cât și grupurile parlamentare ale partidului se vor reuni, la Neptun, în perioada 1, 2 septembrie.Conform programului transmis de liberali, în prima zi, de la ora 18.00, va avea loc ședința Biroului Permanent Național, întâlnire ce va avea loc la hotelul Doina, din stațiunea Neptun.A doua zi, tot de la ora 18.00, va avea loc o nouă ședință a Biroului Permanent Național dar, de această dată, vor fi prezente și grupurile parlamentare plus europarlamentarii liberali.