Liderii PNL Constanţa şi PC, primele declaraţii de dragoste

Liderii PNL Constanța și PC, primele declarații de dragoste

Ştire online publicată Joi, 06 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit declarațiilor președintelui PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, fuziunea partidului sau cu PC este benefică și normală. Contactat telefonic de către „Cuget Liber“, Dragomir afirmă că „subiectul acesta este controversat doar din prisma celor care nu înțeleg cum funcționează o construcție politică”. „Este normal ca două partide, care au doctrine similare, să se alieze pentru a lucra împreună la consolidarea statului, mai ales în contextul actual în care România trece printr-o perioadă foarte dificilă”, a declarat Dragomir. Potrivit spuselor sale, această alianță, inclusiv cea cu PSD, este o necesitate pentru România deoarece „consolidarea statului la momentul actual este foarte importantă.” Motivațiile principale privind alianța sunt că „numai împreună putem soluționa problemele grave pe care România le are. Partidele trebuie să fie unite ca statul să funcționeze cum trebuie.” În ceea ce privește situația la nivel local, penelistul menționează că nu are o relație rea cu președintele PC Constanța, Ion Mincă. De asemenea, el afirmă că relația dintre PC și PNL va fi bazată pe „respect comun și muncă” în găsirea celor mai bune soluții pentru scoaterea României din criză. „Important este cum vor funcționa lucrurile la nivel central. Nu cred că este importantă relația președinților la nivel județean. România are probleme prea mari la momentul actual ca noi să ne blocăm la nivelul relațiilor personale. Vom face tot ce ne stă în putere ca alianța să funcționeze”, a declarat Dragomir. De aceeași părere este și președintele PC Constanța, Ion Mincă. El are speranța că, la nivelul județean, alianța va funcționa în termeni amiabili. „Sincer, nu l-am cunoscut pe domnul Dragomir dar, din câte am auzit, este un om cât se poate de normal și de factură rezonabilă. Această colaborare este benefică pentru ambele partide și nu cred că vor fi probleme. Din punctul meu de vedere, eu pot să discut cu absolut oricine și sunt dispus să las de la mine atât cât suntem respectați și nu suntem considerați ruda săracă a nu știu cărui partid.” Mincă afirmă că importantă este înțelegerea la nivel central a PSD cu PNL. „Cel mai important este ca PSD și PNL să fie de acord să realizeze această alianță pentru a putea scăpa de Putere pentru că, după cum vedeți, situația este destul de gravă”, afirmă președintele PC Constanța. Alianță între liberali și conservatori. Urmează PSD Potrivit declarațiilor liderilor PC și PNL, cele două partide au decis cu unanimitate de voturi să formeze o alianță politică. Conform informațiilor furnizate de agențiile de presă, propunerea a fost avansată către Biroul Politic Central PNL de către Crin Antonescu în dimineața zilei de ieri. La momentul respectiv, el declara: „Dacă Biroul Politic va accepta propunerea mea, vom convoca o Delegație Permanentă pentru ziua de duminică sau luni și o Delegație Permanentă care este în măsură să ia o asemenea decizie politică”. Spusele sale coincid cu cele ale președintelui-fondator al PC, Dan Voiculescu, care afirma recent că ar dori „o alianță politică în trei, cu PSD și PNL, pe termen lung, de cel puțin 5 ani, care să acopere mai multe cicluri electorale”. Ulterior, Biroul Executiv Central și Biroul Politic ale PC au votat pentru o alianță cu PNL. Construcția politică nou formată se va numi Alianța de Centru-Dreapta. Această inițiativă este sprijinită și de membrii PSD, care, conform declarațiilor președintelui partidului, Victor Ponta, au dorința „de a constitui cu PNL un proiect politic pe o perioadă mai lungă, iar dacă liberalii și conservatorii vor constitui o alianță atunci ar urma să se formeze o construcție politică într-un sistem bipolar: centru-stânga PSD și centru-dreapta PNL și PC.” Și președintele onorific PSD, Ion Iliescu privește această alianță ca pe un aspect benefic și consideră că „fără o acțiune unită nu sunt șanse de succes”. Alexandra BĂLAN