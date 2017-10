Liderii PDL „predau“ lecţii de atacuri dure la adresa USL

La Școala de Vară a femeilor,

Liderii PDL „predau“ lecții de atacuri dure la adresa USL

Liderii PDL de la nivel național, dar și cei aflați la conducerea orga-nizațiilor locale, atât din Constanța, cât și din celelalte județe s-au întrunit, ieri, la Costinești la deschiderea Școlii de Vară a femeilor democrat-liberale.Ediția de anul acesta a avut ca slogan expresia „Respect pentru România, respect pentru femei”, iar printre invitații de onoare s-au numărat președintele partidului, Vasile Blaga, prim-vicepreședinții Cezar Preda, Cristian Preda, Mihai Stănișoară, președintele interimar al OFPDL, Cristina Trăilă, vicepreședinții partidului Sulfina Barbu, Anca Boagiu, Raluca Turcan, Andreea Paul și Cristian Boureanu. În ceea ce privește reprezentarea organizației de la Constanța, menționăm că la acțiune au participat președintele Gigi Chiru și deputații Constantin Chirilă și Maria Stavrositu.Întrevederea a fost deschisă de liderul partidului, Vasile Blaga, care le-a vorbit „deschis” doamnelor din PDL, apreciindu-le eforturile depuse pentru sprijinirea partidului în momentele cheie. Acesta a discutat și despre conflictele și luptele pentru putere existente la nivelul unor organizații locale, precizând că cei aflați în astfel de situații au uitat că valorile primordiale ale PDL-ului sunt „unitatea și prietenia”. Blaga a mai spus că duminică va fi semnat protocolul de funcționare a Alianței de Centru-Dreapta, iar pe 29 septembrie va fi adoptată platforma Alianței.„Am muncit foarte mult pentru a ajunge la o concluzie, astfel încât să închegăm o alianță de centru-dreapta. PDL, o spun pentru prima dată în fața presei, a fost cel mai deschis în această abordare, în condițiile în care noi nu avem probleme să intrăm în Parlament. PDL nu are nevoie de salvatori. Are bărbați și femei în stare să se bată în campaniile electorale. (…) Suntem de acord că este nevoie de această coagulare, de aceea nu m-ați văzut nici apărând foarte mult public atunci când erau dezbateri, mai mult sau mai puțin principiale între unii viitori parteneri. Eu sunt convins, ca și ceilalți colegi din conducerea partidului, că până la urmă cu toții vom înțelege că adevărații adversari sunt cei de la USL. Nu ei ca oameni, ci modul lor de a guverna, modul lor de a face politică. Cu ei trebuie să ne batem, cu ei trebuie să ne confruntăm în următoarea bătălie electorală (…). Această alianță are obligația de a se bate în fiecare colegiu, cu oameni serioși, cu oameni credibili, astfel încât să ajungem la performanța pe care ne-o propunem. Dacă încercăm să rezolvăm doar unul sau altul dintre colegii nu vom avea scorul pe care ni-l propunem”, a declarat Blaga. Vasile Blaga a mai spus că alianța are „muniție pentru a lupta cu USL”.„Va trebui să ducem dezbaterea acolo unde nu le convine, pe teme economice. Pentru că nu au spus nimic românilor până acum. I-au mințit și mint în fiecare zi. Încearcă să țină viața politică românească într-o gâlceavă.(...) Noi avem datoria să normalizăm viața politică și să ne batem pe principii și pe soluții. Pentru că de asta au nevoie românii, să trăiască într-o țară mai bună, în care grija zilei de mâine să fie tot mai neînsemnată pentru un număr cât mai mare de români”, a mai declarat președintele PDL.„Membrii USL sunt repetenți ai școlii de politică“Printre cei care au luat cuvântul, vineri, în cadrul întrevederii femeilor din PDL de pe litoral s-a numărat și fostul ministrul al Transporturilor, Anca Boagiu, care i-a numit pe membrii USL aflați la conducerea Guvernului „repetenți ai școlii de politică” și i-a acuzat că nu au fost în stare să continue programul de construcție al autostrăzilor, printre care și ruta spre mare, A2.„Membrii USL sunt repetenți la școala politică. S-au trezit vremelnic într-o funcție pe care nu sunt capabili să o dețină. Trebuiau să inaugureze autostrada pe patru benzi în urmă cu cinci zile. Nu au fost în stare! Au stopat programele de investiții ale PDL care aduceau locuri de muncă“.Mai mult de atât, Cristina Trăilă a declarat că membrele OFPDL solicită public ministrului Educației, Ecaterina An-dronescu să retragă titlul de doctor prim-ministrului Victor Ponta, înainte de începerea anului școlar pentru a da dovadă de „corectitudine și onestitate” și pentru ca fostul lider PSD să nu devină un exemplu pentru cei mici.