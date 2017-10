Liderii PD-L şi PNL Constanţa, pro şi contra formării unui Guvern de dreapta

Liderii PD-L și PNL Constanța, pro și contra formării unui Guvern de dreapta

Președintele Traian Băsescu a declarat la sfârșitul săptămânii trecute, în cadrul unui interviu acordat „Ziarului de Iași”, că își păstrează opțiunea de a forma un Guvern de dreapta, dar a insistat asupra ideii că această ipoteză ar putea fi realizată doar în condițiile în care liberalii renunță la pretenția de a numi un premier PNL, anunță NewIn. „Opțiunea mea rămâne valabilă ca și cea din 2004, ca și cea din 2008: să formez un Guvern de dreapta. Totul este, în ceea ce-i privește pe liberali, dacă își mai mențin opțiunea da a da prim-ministru. Atunci, nu va fi posibil, pentru că am deja o experiență cu premier liberal. Dar, în rest, opțiunea mea rămâne o opțiune temeinică pentru o soluție de dreapta”, a declarat președintele în exercițiu, citat de „Ziarul de Iași”. În același context, Traian Băsescu a reiterat și ipoteza existenței a două mari partide pe scena politică, plus UDMR, variantă prin care s-ar evita și „mereu nefericitele coaliții”. Ipoteza vehiculată de șeful statului este agreată de liderii democrat-liberali constănțeni și respinsă categoric de liberali. Astfel, în vreme ce președintele PD-L Constanța, senatorul Mircea Banias, susține că ar fi „cel mai bun lucru care s-ar întâmpla României”, liderul PNL, deputatul George Dragomir, este de părere că varianta citată nu are nicio șansă de a se concretiza. „Cel mai bun lucru care s-ar întâmpla României” „Mi se pare normal și legitim ceea ce-și dorește președintele Băsescu, pentru că PD-L este un partid de 35%, iar PNL-ul de doar 15%. Deci, ar fi firesc să nu impună liberalii un premier”, și-a exprimat punctul de vedere parlamentarul pedelist. În altă ordine de idei, însă, Mircea Banias, lider al PD-L Constanța, apreciază că „refacerea alianței PD-L-PNL ar fi cel mai bun lucru care s-ar întâmpla României”. Banias a precizat totodată că, la nivelul Constanței, refacerea unei alianțe între democrat-liberali și liberali ar fi benefică și asta pentru că „PD-L s-ar înțelege mai ușor cu PNL decât cu PSD”. „E adevărat că relația dintre liberali și pedeliști nu a fost, la Constanța, una pașnică. Dar Constanța e un caz aparte. Însă, dacă există voință la nivel central, cu siguranță găsim o soluție”, a completat senatorul Banias. În plus, senatorul a ținut să precizeze că ipoteza formulată de Băsescu nu e de natură să mire pe cineva, din moment ce ea a fost vehiculată și în contextul alegerilor generale din toamna anului trecut, atunci când, în viziunea lui Mircea Banias, „doar încă-pățânarea lui Călin Popescu Tăriceanu, apropiat al lui Dinu Patriciu, a făcut ca acest lucru să nu se întâmple”. Refacerea Alianței? O glumă! În total dezacord cu opinia președintelui Organizației Județene a PD-L Constanța, liderul liberalilor tomitani, deputatul George Dragomir, a declarat că ipoteza nu e demnă de a fi luată în calcul. „O alianță între PD-L și PNL nu mai poate exista cu Traian Băsescu. El vine cu tot felul de glume. Nu vorbește serios”, a precizat parlamentarul liberal. De asemenea, Dragomir a ținut să menționeze că, dacă șeful statului îl va propune el însuși pe Klaus Iohannis pentru postul de prim-ministru, se poate discuta, ulterior alegerilor prezidențiale, despre formarea Guvernului. „Să-l propună el (n.r. - Traian Băsescu) pe Klaus Iohannis, că-l votăm noi și discutăm apoi și despre componența Guvernului”, a fost, concret, declarația liderului PNL Constanța. Nu în ultimul rând, deputatul George Dragomir a adăugat că, ulterior alegerilor pentru mandatul de șef al statului, PNL „va discuta cu PD-L-ul, dar nu cu Traian Băsescu”. În același spirit a comentat și senatorul liberal Puiu Hașotti, care a explicat clar că „s-a decis ca până după alegerile prezidențiale liberalii să nu intre în niciun fel de negociere, cu nimeni, pe tema viitorului Guvern”. Mărturisind că el, personal, nu are încredere în ipoteza unei eventuale refaceri a alianței DA, Hașotti a precizat: „Nu sunt informații că ar exista discuții în acest sens. Nu am auzit de ipoteza asta. Am hotărât că nu angajăm nicio discuție până după alegeri, moment la care vom negocia cu toate formațiunile politice parlamentare”, a conchis senatorul PNL de Constanța. „Nu trebuie să ne iubim, ci doar să ne suportăm” O poziție ceva mai rezervată a preferat să aibă prim-vicepreședintele PD-L Constanța, deputatul Constantin Chirilă, care a explicat că, în opinia sa, nicio soluție nu poate fi luată realmente în calcul decât după rezultatul prezidențialelor. El nici nu a respins, nici nu a îmbrățișat ipoteza unei alianțe PD-L-PNL într-un Guvern de dreapta și asta deoarece, a explicat el, „orice soluție e pusă la zid în acest moment, iar în politică e posibil orice”. Mai mult, a explicat Chirilă, „în politică nu trebuie să ne iubim, ci doar să ne suportăm”. Deputatul PD-L a precizat, în același context, că lucrurile depind în mare măsură de temperamentul liderilor partidelor politice și mai puțin de formațiunea în sine, dar că „o alianță PD-L - PNL ar fi benefică, pentru că apropierea dintre partide este cea corectă”.