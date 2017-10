Liderii constănţeni ai partidelor, mulţumiţi de rezultatele obţinute în urma scrutinului de duminică

Liderii constănțeni ai partidelor, mulțumiți de rezultatele obținute în urma scrutinului de duminică

Privit de mulți doar ca un preambul pentru alegerile prezidențiale din această toamnă, scrutinul pentru Parlamentul European a fost considerat de cetățenii cu drept de vot neinteresant, lipsit de o miză importantă, dovadă fiind, din acest punct de vedere, prezența extrem de scăzută a românilor la urne. Ceea ce nu a ieșit prea mult din „trendul” celorlalte țări care și-au ales europarlamentarii, căci state care au aderat cu ani în urmă la Uniunea Europeană s-au confruntat, de asemenea, cu absenteismul la alegerile pentru PE. În ceea ce privește județul Constanța, este deja de notorietate faptul că el a încheiat, rușinos, topul prezenței la vot, pe țară. Interesant de remarcat este, însă, pe lângă totalul dezinteres al electoratului constănțean, modul în care acesta a votat, determinând astfel o repoziționare a principalelor partide pe scena politică tomitană. PD-L + EBA, peste PSD Constanța Obținând un rezultat destul de apropiat celui al social-demo-craților constănțeni, care s-au situat, și de această dată, pe primul loc, democrat-liberalii tomitani se declară foarte în-cântați. „Ca să fiu sincer, sunt mulțumit. Acest procent a fost mai mult o speranță. Sunt mulțumit pentru că rezultatul PD-L, împreună cu cel al Elenei Bă-sescu, sunt peste PSD Con-stanța”, a fost primul comentariu al senatorului Mircea Banias, președintele PD-L Constanța. În plus, el a ținut să menționeze că, spre deosebire de alegerile parlamentare din 30 noiembrie anul trecut, de data aceasta, PD-L Constanța a obținut un rezultat peste PSD în cinci dintre colegiile Camerei Deputaților. Totodată, Banias a precizat și că, dacă la alegerile locale de anul trecut diferența dintre PSD și PD-L Constanța a fost de 40 de procente, iar la cele generale de 20, ei bine, de data aceasta, cele două formațiuni politice sunt despărțite de un procent mai mic. Cât privește comentariile potrivit cărora candidatul independent la PE Elena Băsescu ar fi luat din voturile PD-L-ului, liderul Organizației Județene a PD-L Constanța a subliniat: „PD-L nu e total străin de scorul obținut de Elena Băsescu, dar asta nu înseamnă că toate voturile s-au dus de la PD-L. Dar, cu siguranță, mulți membri din Organizația de Tineret au votat-o”. „Nu era nicio îndoială că PSD va fi pe primul loc” De cealaltă parte, senatorul PSD Alexandru Mazăre s-a declarat, și el, mulțumit de rezultatul obținut de partidul său la Constanța, și asta în ciuda faptului că social-democrații de la malul mării nu s-au agitat în mod deosebit în contextul acestei campanii electorale. „Am avut un rezultat bun. Nu era nicio îndoială că PSD va fi pe primul loc”, a declarat, degajat, par-lamentarul pesedist. Mai mult decât atât, potrivit rezultatelor, pesediștii tomitani au obținut chiar un scor peste media pe țară, și asta în pofida faptului că nu au reușit să își impună un candidat pe un loc eligibil, fapt care, a dat naștere unor reproșuri ale Organizației PSD Constanța la adresa conducerii centrale a partidului. Cât despre competiția PSD - PD-L, Alexandru Mazăre a comentat: „Singurii noștri com-petitori sunt cei de la PD-L, noi confruntându-ne de fiecare dată cu brand-ul politic Băsescu, dar chiar și așa rezultatele alegerilor au demonstrat că și într-o com-petiție fără miză locală, PSD câștigă în fața PD-L”. De menționat este, de ase-menea, că senatorul Mazăre a explicat și faptul că, din punctul său de vedere, prezența scăzută la urne a constănțenilor nu ar trebui să dezamăgească prea mult. Social-democratul a precizat că absenteismul nu e îngrijorător pentru o țară în care e doar a doua oară când sunt organizate alegeri pentru PE, în contextul în care țări cu tradiție în acest scrutin au înregistrat, și ele, prezențe extrem de scăzute. Pe de altă parte, însă, Alexandru Mazăre a mărturisit că, înainte de alegeri, s-au remarcat „ca-rențe în explicarea importanței acestui scrutin”. Absenteismul, nemulțumirea liberalilor Președintele Organizației Județene a PNL, deputatul Gheorghe Dragomir, consideră că „absenteismul și-a pus am-prenta asupra rezultatelor. Pe noi, liberalii, ne-a dezavantajat cel mai mult”, a spus Dragomir. Potrivit liderului liberal, nemulțumirea sa a fost determinată de imposi-bilitatea PNL Constanța de a mobiliza cetățenii. „Este o notă proastă pentru România și mai ales pentru noi, ca județ, că am fost pe ultimul loc între județe ca prezență la vot”, a mai spus el. În plus, Dragomir a menționat că PNL a făcut copii ale tuturor listelor electorale, urmând ca, în cursul zilei de ieri, acestea să fie confruntate. „Dacă sunt persoane care au încălcat legea, dacă descoperim cazuri de vot mul-tiplu, vom cere să fie sancționați toți cei care au acționat astfel”, a încheiat el ferm. Peremiștii, euforici În ceea ce privește succesul PRM, Ion Anghel, unul dintre cei doi peremiști constănțeni care își adjudecă șefia organizației județene, a declarat că se aș-tepta la un astfel de rezultat. „V-am spus că PRM va scoate trei euro-parlamentari. Dacă am fi fost și mai bine organizați, am fi obținut cel puțin 20% la nivel județean. Ne revigorăm”, a explicat Anghel. Referindu-se la hotărârea pre-ședintelui Corneliu Vadim Tudor de a face ordine la Constanța, imediat după 7 iunie, Anghel spune că „trebuie făcută ordine aici”. „Așteptăm să treacă euforia și apoi vom vedea”. Cel care se consideră, și el, președintele Organizației Ju-dețene a PRM Constanța, Niculae Gheorghe, a susținut la rândul lui că rezultatul mare înregistrat este „o dovadă a ascensiunii naționale”. „Trendul acesta va continua și se va vedea în cel mai scurt timp, cel mai probabil la alegerile pre-zidențiale”, a adăugat el. „Pentru că nu am lăsat organizația să se destrame, am obținut acest procent mare la Constanța”, a observat liderul peremist. Totodată, Niculae Gheorghe a punctat faptul că această per-formanță se datorează și spri-jinului oferit de către PNG și PPPS (Partidul Popular și al Protecției Sociale). În privința determinării pre-ședintelui PRM de a pune în ordine lucrurile la nivelul orga-nizației constănțene, Niculae Gheorghe consideră că „ordinea este deja făcută și trebuie doar să fie stabilită și prin statut”.