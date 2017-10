Liberalul Viorel Sorin Ciutureanu, cel mai îndatorat consilier judeţean

Liberalul Viorel Sorin Ciutureanu, cel mai îndatorat consilier județean

În topul consilierilor județeni cu cele mai multe datorii se regăsește liberalul Viorel Sorin Ciutureanu. Potrivit celor mai recente declarații de avere și de interese, publicate pe site-ul Consiliului Județean Constanța (CJC), Viorel Sorin Ciutureanu are două datorii din 2009, scadente în 2014, în valoare totală de 70.000 de euro, și o alta din 2005, scadentă în 2025, în valoare de 38.658 de euro. În total, liberalul are datorii de aproximativ 110.000 de euro. El este urmat de vicepreședintele CJC, social-democratul Cristinel Dragomir, cu datorii în valoare totală de aproximativ 70.000 de euro. El precizează în declarația sa de avere din martie că are o datorie din 2006, scadentă în 2036, de 45.900 de euro, și o alta din 2009, scadentă în 2013, în valoare de 24.000 de euro. Colegul său de partid din CJC, Nicolae Buriac, susține în declara-ția sa din februarie că are datorii de aproximativ 30.000 de lei și de 76.000 de euro. Și Petrică Munteanu declară că are, din 2007, o datorie de 4.000 de euro către o persoană fizică, datorie a cărei dată scadentă este în 2011. În tabăra social-democraților, Dumitru Florea, Ilie Hondoreanu, Elena Ioana, Maria Magiru, Gheorghe Mihăeși și Atanasie Teodorescu susțin în declarațiile lor de avere că nu au niciun fel de datorii. Printre democrat-liberalii care au reușit să își actualizeze declarațiile de avere se numără și Adrian Gheorghiță și Ionel Manafu. Primul dintre ei are datorii în valoare de 47.000 de euro, iar cel de-al doilea, o singură datorie din 2005, scadentă în 2010, în valoare de 35.000 de euro.