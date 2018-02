Liberalul Victor Paul Dobre propune mandate de șase ani pentru aleșii locali

Vicepreședintele PNL Victor Paul Dobre s-a aflat, ieri, într-o vizită, la Constanța, ocazie cu care liberalii de la malul mării au organizat o conferință de presă. Alături de Dobre s-au aflat liderul PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă, liderul grupului din PNL, Marian Iordache, dar și consilierii județeni Stelian Gima și Cristian Zahariuc.Printre altele, Victor Paul Dobre a spus că actuala administrație publică centrală și locală a României este depășită, țara noastră fiind singura din UE care nu a reformat acest domeniu din vremea comunismului.„România este singura țară din Uniunea Europeană care, în ultimii 60 de ani, nu a adoptat măsuri de reformă majoră, atât administrativ teritorială, cât și a administrației publice locale și centrale, cu excepția Angliei, dar vorbim despre altă lume”, a spus vicepreședintele liberal.Astfel, el a precizat că PNL va solicita ca structurile teritoriale cu o populație sub 1.500 de locuitori să fie desființate, pentru că nu se justifică existența lor, la fel cum nu se justifică numărul ministerelor din actualul Guvern.„Eu consider că actuala administrație publică și-a trăit traiul și-a mâncat mălaiul. Ar fi necesară desființarea structurilor administrativ teritoriale care au o populație sub 1.500 de locuitori. Mai precis, ar dispărea aproximativ 12-14% din primării. Cu privire la regionalizare, s-ar propune fuziunea unor județe și astfel ar dispărea aproximativ 15 județe. În privința ministerelor, acestea ar trebui reduse la cel mult 15. M-am gândit și la mandatele aleșilor locali care ar trebui mărite de la patru ani la șase ani pentru ca aceștia să aibă timp să pună în aplicare proiectele inițiate”, a mai adăugat Victor Paul Dobre.