Liberalul Victor Manea tânjeşte după mandatul de consilier judeţean

Liberalul Victor Manea tânjește după mandatul de consilier județean

În cadrul conferinței susținute în acest week-end de către Organizația Municipală a PNL, unul dintre subiectele discutate a vizat problemele constănțenilor și posibilitatea lor de a ajunge pe masa Consiliului Local. Consilierul local al PNL, Victor Manea, a fost și el prezent la întâlnirea de sâmbătă, declarând că „90% din problemele constănțenilor depind de Primărie, iar 10% de celelalte instituții”. În același context, el și-a exprimat nemulțumirea față de felul în care își desfășoară activitatea Consiliul Local. „În Consiliul Județean (n.r.-Victor Manea a deținut un mandat în CJC în perioada 2004-2008) lucram mai bine decât în Consiliul Local”, a declarat Manea. „Aici, Comisiile funcționează mai greu. În plus, nu avem pârghiile de rezol-vare a problemelor pe care le semnalează constănțenii”, s-a plâns el. La un an de mandat de consilier local, el nu a inițiat nici un proiect de hotărâre. „Chiar dacă am iniția proiectele pe care noi le dorim, nu cred că s-ar găsi finanțare și nu vreau să fac ceva doar ca să mă aflu în treabă”, s-a scuzat el la final.