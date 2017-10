Liberalul Vergil Chiţac: "Românii au nevoie de stabilitate şi de o gândire pozitivă şi profesionistă"

Liberalul Vergil Chițac: "Românii au nevoie de stabilitate și de o gândire pozitivă și profesionistă"

- Sunt câteva valori de la care nu m-am abătut nicio secundă de-a lungul vieții și nici în cariera mea, fie profesională, fie politică. Sunt un om disciplinat, serios și corect și sunt mulți oameni ca mine în partidul din care fac parte, poate nu atât de vizibili pentru publicul larg. Cred că avem obligația, mai mult ca oricând, să oferim României oamenii și soluțiile de care aceasta are nevoie. Nu mai avem timp de pierdut. Nu ne mai permitem să lăsăm baronii să ne conducă țara în interes propriu. Nu mai putem accepta ca drepturile cetățenilor să fie cumpărate pe-o sticlă de ulei și un kilogram de făină. Nu ne mai putem lăsa copiii în mâinile unui sistem ticăloșit, unde serviciile sanitare și educația au devenit un lux. Nu ne mai putem ascunde de lege și de justiție cu ajutorul colegilor din Parlament. Nu ne mai putem pune morții să voteze. Și nu sunt simple vorbe, să știți. Nu sunt sloganuri, nici fragmente din romane science-fiction. Așa arată realitatea și trebuie să acționăm în consecință. Vă spun cu toată sinceritatea că nu mi-a fost niciodată rușine cu țara mea peste hotare, dar mi-a fost în multe rânduri rușine cu România aici, la mine acasă. Candidez pentru funcția de senator nu pentru a mă împlini profesional sau pentru a face simplu act de prezență în Parlamentul României. Candidez pentru a încerca să readuc, alături de dumneavoastră, încrederea oamenilor în această țară.- Campania electorală cred că s-a desfășurat în condiții destul de civilizate până în prezent. Nu am sesizat derapaje majore. Sigur, există o luptă serioasă la vârf, între principalele formațiuni politice din țară, dar acest lucru este normal din anumite puncte de vedere. Zgomotul produs de aceste ciocniri este destul de puternic în mass-media și, bag de seamă, acesta vine cam din aceeași direcție de câțiva ani încoace. Sunt unii care preferă același circ de ani de zile, evitând discuțiile constructive pe problemele aplicate ale societății. Asta nu pot spune că mă face mândru, dar sunt împăcat că fac parte dintr-un partid care știe să respecte dezbaterea și alegătorul. Nu-mi rămâne decât să sper că și competitorii PNL vor învăța să se poarte civilizat și vor demara discuții constructive, în urma cărora cetățenii să aibă de câștigat.- Partidul Național Liberal, pe listele căruia candidez, pune accent pe oameni și pe calitatea profesională a acestora. Să știți că așa s-a întâmplat mereu, de-a lungul istoriei. Elitele societății, din toate domeniile de activitate, au îmbrățișat doctrina și viziunea partidului. Iar asta s-a văzut și se vede în felul cum PNL se raportează la proiectele necesare țării. Referitor la susținerea domnului Dacian Cioloș pentru funcția de prim-ministru, nu pot spune decât că aceasta vine în urma unui act natural și firesc al partidului. Am spus-o în nenumărate rânduri, Dacian Cioloș este o persoană extrem de potrivită pentru această funcție. A dat dovadă în nenumărate ocazii până acum că este un om cu demnitate, un om de bun-simț, care a avut rezultate deosebite în toate funcțiile pe care le-a ocupat. Guvernul Cioloș a trecut cu brio proba de foc a primului an de mandat, în opinia mea. A readus o fărâmă de normalitate și de speranță în tabloul clasei politice românești, care, după cum știm, a suferit teribil de mult la acest capitol în ultima perioadă.- Așa cum m-am referit și mai sus, cred că, în primul rând, oamenii au nevoie de un Guvern în care să aibă încredere. Cred că o aplecare mai mare spre dialog și spre lucrul direct cu oamenii ar face lucrurile mult mai ușoare. Avem nevoie de stabilitate și de o gândire pozitivă și profesionistă. Guvernul Cioloș, din punctul meu de vedere, a excelat la aceste lucruri în acest an de mandat. A reușit să redea tinerilor speranța că se pot face lucruri bune în această țară. Sigur, pentru a răspunde mai aplicat întrebării dumneavoastră, cred că România are urgentă nevoie de un proiect de țară asupra căruia să își dea mâna toate formațiunile politice din țară. Bineînțeles, mă refer la un proiect pe termen mediu și lung, care să fie construit de comun acord cu toți factorii decizionali. România chiar are nevoie de stabilitate și de o fundație solidă pe care să înceapă să reconstruiască. Din circ în circ nu ajungem nicăieri. Sper că ne vom da seama de acest lucru măcar acum, în cel de-al 12-lea ceas.- După cum am menționat în nenumărate rânduri și în campania electorală care a precedat alegerile locale, Constanța are nevoie de normalitate. Acest termen a devenit absolut străin constănțenilor în ultimii 15-20 de ani. Oamenii nu mai au încredere în administrația locală, în cea centrală, în poliție, în medici, în nimic. Acest lucru nu este întâmplător, totuși. Acesta este rezultatul campaniilor dezastruoase din ultimii ani și al corupției de la nivelul întregului județ. Eu m-am implicat în politică din dorința de a schimba ceva inclusiv la acest capitol. Îmi place să merg pe stradă, să discut cu oamenii, să le aflu problemele și apoi mă gândesc la ele, ce soluții realiste s-ar putea găsi. Prioritatea numărul unu în ceea ce privește întregul județ Constanța o reprezintă uniformizarea legislației din domeniul maritim. Zeci de mii de familii ar urma să beneficieze de o astfel de măsură, care ar permite recalcularea pensiilor pentru marinari, care, în momentul de față, nu sunt foarte fericiți cu ceea ce li se întâmplă din acest punct de vedere.- Le cer constănțenilor să iasă la vot pe 11 decembrie oricât de dezamăgiți ar fi de actuala clasă politică. Cel mai important lucru pentru noi este să conștientizăm importanța unei democrații participative, în care oamenii au cel mai important cuvânt de spus. Suntem cu toții frustrați de modul în care s-au derulat lucrurile în Constanța și în România în ultimii 26 de ani, dar resemnarea nu a fost niciodată o soluție și nici nu va putea fi. România are nevoie de oameni uniți, oameni activi, care merg la vot și participă activ la cum merg lucrurile în țară, care știu când să protesteze și când să aibă răbdare. Numai așa putem ajunge acolo unde ne dorim. Prin dialog, seriozitate și profesionalism. Sunt convins că împreună vom reuși. (P.E.)