Liberalul Vergil Chiţac, candidat la Primăria Constanţa, primele declaraţii

Mai nea vergine ai gresit partidul in care te ai inrolat .Pnl este unul singur care are sef pe CP Tariceanu...asta in care ai intrat(cacat) este partidul de suflet al lui basescu care are sef pe blaga pana la vara nu va mai vota nimeni un candidat al unui partid care sa cocotat pe cadavrele celor de la colectiv..Ce mai vorbim sant 2 partide mari si late unul care vrea austeritate fara cresteri de salarii si pensii si un partid Psd care a demonstrat ca se poate cu o conducere cinstita sa asigure bunastare si crestere economica..vergine ai gresit partidul+(adunatura de mafioti pdlisti)