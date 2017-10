Liberalul Vergil Chiţac a preluat conducerea PNL Constanţa

5

pupincurism

Vad ca este concurs ...de pupat in cur la (pnl pdl).asa ati procedat si cu bashitu guru traian si ati vazut unde a dus romanica.Lasati omul sa vedem ce poate in politica cum or sal manevrwze de la centru malai mare si blaga.Sa va fie clar pnl este rwprezentat in romanica numai de Tariceanu si ALDE...actala adunatura pdl ista a scos pnl din parlamentul european din gruparea Liberalilor europeni in gruparea basista a parlamentului european "populari'care au un singur scop cel ce este facut de actuala guvernare johanista ...austeritatea asta este politica populara basista yohanista...Vreti liberalism votati CPTariceanu ultimul bastion al democratiei(si cu psd),,ati vazut ce a "patit procurorul general...asta nu se numeste democratie liberalism omul era singurul care l mai ancheta pe guru basescu ...si a fost demis de ..yohan cel mare...e bine..dormiti linistiti "pnl listi