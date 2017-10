Liberalul Robert Boroianu: Potrivit lui Ponta, PSD = PRU = amnistie penală pentru toţi condamnaţii penal

3

AMNISTIE ? PENTRU CINE ?

Indiferent cine si cand a emis o astfel de posibilitate privind o amnisitie a condamnatilor penal , este o adevarata crima impotriva Legii si a firavei noastre democratii . Daca amnisitiezi un om neinsemnat , inseamna sa-i dai o sansa ca sa revina la o viata normala in societate , sau in caz contrar , sa recidiveze facand un rau cu consecinte limitate , usor de contracarat . Dar a gratia pe un raufacator de rele , care a comis fapte penale inseland increderea celor care l-au ales sau l-au numit intr-o functie importanta , inseamna a lasa in libertate un individ capabil de fapte si mai grave . Dar pericolul cel mare consta in faptul ca se incurajeaza delictele penale , cei vinovati contand pe o eventuala amnistie . Conduita unui om simplu , de multe ori inconconstient , needucat sau silit de imprejurari , nu e sugestiva pentru nimeni . Dar exemplul dat de oamenii de sus este devastator pentru moralitatea publica . Cum la noi in Romania nu iese fum fara foc , este bine sa avem grija ca asemenea intentie sa nu se realizeze . Romania nu are nevoie de o amnisitie a celor care au devastat tara ci de o lege care sa mareasca pedepsele inclusiv confiscarea averii in totalitate . Exista deja un fel de amnistie ascunsa : prelungirea termenelor de judecata pana cand acuzatul implineste 60 de ani , sau pana cand fapta se prescrie .